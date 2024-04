Beba, expulsada del ‘Desafío XX’, dio nuevas declaraciones y generó polémica

El capítulo del pasado viernes del Desafío XX fue uno de los más densos hasta ahora. Beba, integrante del equipo Alpha fue expulsada por la producción del programa luego de incumplir varias de las reglas, entre ellas, salir de ‘Playa baja’, quitarse el chaleco de sentencia que tenía e irse para la casa a dormir, mientras que sus compañeros de equipo cumplían el castigo en ese lugar por haber perdido una prueba.

La participante del programa fue expulsada después de incumplir varias de las reglas. Fotografía por: Caracol TV

Finalmente, la barranquillera, cuyo nombre de pila es Valerie de la Cruz, tuvo que abandonar la competencia, dejando a su equipo afectado, pues además de su expulsión, Alpha recibió un castigo grupal y fue terminar todo el ciclo en ‘Playa baja’.

¿Qué dijo Beba tras su expulsión del ‘Desafío XX’?

Una vez la concursante salió de la competencia de Caracol Televisión, los televidentes y usuarios en redes sociales comenzaron a atacarla dejándole fuertes mensajes.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 153 mil seguidores, publicó un video en el que se refirió a su expulsión. “Hay tantas cosas que quisiera decir. Voy a concentrarme en un mensaje importante. Primeramente, decir qué experiencia tan fuerte, pero a la vez tan edificante... Esta experiencia hace parte de un proceso personal, del cual estoy 100 % segura que Dios va a permitir que a través de toda esta situación salga una Valerie mucho más fuerte, resiliente y madura emocionalmente”, dijo.

No obstante, los internautas le dejaron fuertes comentarios: “dejaste a la costa súper mal parada, no nos representas”, “usted lo que hizo fue dejar en ridículo a la costa ... Ya callate basta”, “¿ya se le quitó lo egocéntrica y prepotente?”.

Nuevas declaraciones de Beba, exparticipante del ‘Desafío XX’

Debido a tantas críticas que ha recibido en sus redes, una vez más, la exparticipante volvió a aparecer, esta vez con un mensaje más contundente y directo para quienes le desean el mal.

“No hay odio en mi corazón hacia nadie, hacia ninguna persona que con tanto afán, fervor y pasión se ha tomado mucho de su tiempo y su vida para dejarme su rencor y aborrecimiento desmedido...Gracias, mil gracias, no tanto por lo que puedan decirme a mí, sino porque me dan la esperanza de que aún en un mundo lleno de tanto odio y fanatismo dañino, sigue habiendo personas nobles, sensatas, humanas”, se lee en la primera parte del mensaje.

Finalmente, le pidió a aquellas personas que la han atacado que no la sigan en sus redes para que no continúen enviándole mensajes dañinos. “Yo no odio a nadie, mi corazón nada ni nadie lo va a poder dañar y nada ni nadie va a poder destruirme porque Dios va delante de mí como poderoso gigante. Por último, con todo el respeto del mundo, si algo no les gusta, pueden sentirse en toda la libertad de retirarse en vez de quedarse para seguir esparciendo tanto desprecio”.