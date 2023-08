Amparo Grisales e hijo de Giovanny Ayala sostuvieron nuevo cruce de comentarios

Miguel Ayala es el nombre del joven que se presentó en Yo me llamo como imitador de Giovanny Ayala, artista de música popular que resultó ser su padre, según lo confesó el propio concursante después de una audición que puso en aprietos a Amparo Grisales, jurado del programa.

La presentación del cantante de 18 años dejó asombrados a Pipe Bueno y César Escola, quienes se encargaron de tocar el botón verde y le dijeron “sí te llamas”, dándole así el paso a la siguiente ronda del programa.

Esta fue la sonrisa con la que Miguel se retiró de su audición Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Miguel demostró aquella vez que su color de voz y el de su padre tienen grandes similitudes. Sin embargo, su desempeño no fue el mismo en el capítulo del 22 de agosto, cuando comenzó una nueva etapa en Yo me llamo, la cual consiste en enfrentar a aquellos imitadores que obtuvieron dos de las tres estrellas en las audiciones.

Finalizado este episodio, en el cual eligieron a tres de los 21 imitadores que se presentaron, los jurados dejaron por fuera al hijo de Giovanny Ayala, quien sostuvo un nuevo cruce de comentarios con Amparo Grisales.

Allí, ‘La Diva de Colombia’ le preguntó a Miguel si le había contado a su papá que ella lo señaló de cantar mejor que él: “Sí. Eso soltó la carcajada y no paraba de enviar audios preguntándome que cómo así”.

Amparo Grisales argumentó eliminación del hijo de Giovanny Ayala

La decisión del jurado de Yo me llamo despertó cuestionamientos entre algunos televidentes, por lo que la manizaleña de 66 años aprovechó una entrevista con Día a Día, programa del canal Caracol, y les contestó:

“Cantaba muy bien, pero el color no lo tenía (...) A él siempre se le dijo que cantaba muy bien, precisamente no le di la estrella porque me pareció que cantaba muy bien y el color no era igual al del papá”, explicó.

Por último, Grisales le recordó a los críticos que Yo me llamo es un concurso de imitación y no solo de canto, por lo que, además de talento vocal, sus concursantes deben ser los dobles perfectos del artista original: “Los buenos cantantes se van para otro concurso, no para ‘Yo me llamo’. Yo nunca lo desautoricé”.