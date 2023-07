Laura Barjum fue la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity

Noche a noche los colombianos han sido testigos de cómo avanza la competencia de MasterChef Celebrity, programa culinario del Canal RCN, pues con el pasar del tiempo, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, jueces del programa, han decidió ser más exigentes con las celebridades que asumieron de ingresar a la cocina más famosa de Colombia.

¿Quién fue el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity?

Hace pocas horas, Natalia Sanint, Juliana Galvis, Diego Sáez, Laura Barjum, Zulma Rey y Martha Isabell Bolaños llegaron a la cocina con el delantal negro y con la obligación de enfrentarse a un nuevo reto de eliminación. Prueba en la que deben cometer el menor número de errores posibles para continuar en la competencia.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, jueces del reality, decidieron que los participantes tendrían cuarenta y cinco minutos para preparar un exquisito plato en el cual tortillas debían ser las protagonistas.

Laura Barjum se despide de Marterchef celebritu Colombia

“Definitivamente, el tiempo no fue tu mejor amigo en esta oportunidad para preparar un plano en excelentes condiciones (…) Lastimosamente, tu preparación no logró estar al nivel que se necesitaba para subir al balcón y, por supuesto, avanzar en la competencia”, señaló el chef chileno dando a conocer que la exseñorita Colombia, Laura Barjum, era la eliminada de la competencia gastronómica.

Luego de conocerse la noticia, cientos de televidentes y cibernautas no dudaron en manifestar su punto de vista ante la decisión de los jueces, pues a través de redes sociales dejaron mensajes como: “Merecía quedarse 1000 veces más que miss arrogancia Bolaños, se les fueron las luces a los chefs”, “Lamento la decisión de tan expertos y respetables chefs. Pero en mi humilde sabiduría de la cocina Martha realmente no cocino, utilizo una lata de tomates y no exalto la tortilla” y “Me hicieron llorar, Lau y Diego son una pareja muy linda, les deseo muchas bendiciones y Laurita eres una niña muy hermosa por fuera y por dentro”

Momentos antes de culminar el capítulo, la virreina universal de la belleza 2017 señaló que se sentía agradecida con Dios, el Canal RCN, los tres jueces, Claudia Bahamón y, por supuesto, con sus compañeros por haberla acogido con tanto cariño y resto.