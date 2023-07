Concursante de ‘MasterChef Celebrity’ explotó contra famosos que le rechazaron

La competencia en MasterChef Celebrity suele despertar sentimientos encontrados entre sus participantes, tal y como le sucedió a Natalia Sanint en el capítulo del 6 de julio, cuando vivió un incómodo momento.

Resulta que los concursantes del reality show tuvieron que escoger una pareja para la prueba de salvación de la semana, pero la humorista quedó sola y así tuvo que enfrentar el reto.

La cara que le quedó a Natalia al ver que nadie quiso trabajar con ella Fotografía por: Captura de pantalla

Y aunque Natalia Sanint lamentó no tener la misma ventaja que el resto de famosos en MasterChef Celebrity, se mentalizó en sacar adelante su receta de postre y el resultado dejó satisfechos a los jurados Chris Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Fue entonces cuando la locutora de Olímpica Stereo subió al balcón y aseguró su permanencia en el programa por otra semana, lo cual le sirvió también para responder a quienes no creyeron en ella y que la han separado a lo largo de la competencia.

“Ya no le tengo miedo a que me rechacen y que no trabajen conmigo porque no me importa. Sola puedo resolverlo todo”, dijo Sanint, famosa también por sus imitaciones de reconocidos personajes de la esfera pública colombiana.

Junto a Natalia, los otros participantes de MasterChef Celebrity que aseguraron su continuidad fueron Martha Isabel Bolaños, Jairo Ordóñez, Nela González y Diego Sáenz; mientras que el delantal negro se lo pusieron Luces Velásquez, Carolina Acevedo, Francisca Estévez y Laura Barjum.

“Es a la que mejor le ha ido y eso que estaba sola”, dijo Mario Ruiz, tras lo cual Nela agregó: “¿Quién iba a pensar que Nata saldría con algo así? ¡Pero véanla!”.

Eliminados de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2023

El programa ha despedido a varias de las celebridades que comenzaron la quinta temporada. El más reciente fue el actor Julio César Herrera, quien cocinó un guiso que no fue del agrado de los chefs.

“La experiencia me gustó porque yo llegué acá creyendo que no sabía cocinar. Buenos recuerdos, vivencias y voy a extrañar los chistes de Carpentier ¡Muy divertido!”, aseveró tras saber que se iría de la cocina más famosa del país.

Sumado a Herrera, también han sido eliminadas la actriz Marcela Benjumea, la comediante Catalina Guzmán, el sacerdote Walter Zapata y el comediante Vargasvil.