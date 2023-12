Viera Vidente reveló cómo será el 2024 para las mujeres latinas más famosas

Antes de culminar el año, cientos de cibernautas le pidieron a la tarotista venezolana Vieira Vidente, que barajara sus cartas para saber cómo estará la vida personal y profesional de varias celebridades como Karol G, Rosalía, Shakira y Jennifer Lopéz.

Momentos previos al inicio de la lectura, la experta aclaró que, por ningún motivo, pretende faltarle el respeto a las artistas como a sus seguidores, pues ella solo menciona los detalles que sus cartas revelan.

Puedes leer: ¿Tekashi 69 tiene amenazada a Yailin? Vieira Vidente contó la verdad

Vieira Vidente revela si Rosalía regresará con Rauw Alejandro

“Las cartas me están diciendo que, Rosalía pasará la página y no sufrirá por amor. Ella no logra olvidar la traición de Rauw Alejandro, así que no regresará con él (…) En el tema profesional, esta chica hará varias colaboraciones y serán exitosas”, señaló la experta.

¿Jennifer Lopéz se ganará un premio Óscar, pero termina con Ben Affleck?

En medio de su interpretación, la venezolana aseguró que la multifacética artista vivirá una crisis muy fuerte en su relación con Ben Affleck y estará al borde del divorcio. En el plano profesional, según las cartas, JLo tampoco tendrá mucha suerte, pues no logrará alcanzar el éxito que anhela.

Shakira afrontará problemas legales con Piqué, según Vieira Vidente

“¡Dios de la vida! Tal parece que, los problemas no acabarán para Shakira, ella tendrá que armarse de valor para afrontar todo lo que le espera (…) Durante el 2024, ella abrirá su corazón nuevamente y se dará una nueva oportunidad con un hombre que tiene mucho poder. Cabe mencionar que Piqué, terminará con Clara Chía, pues ella no es la mujer de su vida”, afirmó la vidente.

Te puede Interesar: Vieira Vidente reveló cómo será el 2024 para varios famosos reguetoneros

Vieira Vidente también manifestó que Karol G terminará el año muy feliz y orgullosa de todos sus logros. Señaló que ´la Bichota´, aunque tiene el deseo de convertirse en madre, no lo logrará, pues su carrera profesional será la protagonista en su vida.