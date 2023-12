Vieira Vidente reveló cómo será el 2024 para varios famosos reguetoneros

En esta oportunidad, semanas antes de culminar el año, cientos de cibernautas le solicitaron amablemente a la tarotista venezolana, Vieira Vidente, barajar sus cartas y analizar minuciosamente cómo estará la vida personal y profesional de varias celebridades como Anuel AA, Bad Bunny, Marc Anthony y Rauw Alejando.

Momentos previos para iniciar con la lectura, la experta aseguró que por ningún motivo pretende faltarle el resto a los artistas como a sus seguidores, pues ella tan solo interpretará lo que sus cartas le manifiestan.

Así le irá a Rauw Alejandro en el 2024, según las cartas

“En el 2023 a Rauw Alejandro le fue muy bien en lo profesional; sin embargo, en lo personal no tanto, pues estuvo en el ojo del huracán (…) Según mis cartas, Rauw y Rosalía no regresarán porque ella no perdonará su traición. Él se volverá a enamorar, pero no contraerá nupcias”, aseguro la experta en las cartas.

Vieira Vidente habla de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Según Vieira la relación de Marc Anthony y Nadia Ferreira no está pasando por un buen momento, a pesar de que ellos lo estén tratando de ocultar (…) Para 2024, la pareja acudirá a donde expertos para salvar el matrimonio, hecho que les ayudará, pues no habrá divorcio.

¿Anuel AA morirá en 2024 debido a problemas de salud?

“Wow, Dios de la vida, Anuel AA tendrá uno de los años más duros en su vida. Tendrá que mirar cuidadosamente con quién se está rodeando, porque posiblemente será traicionado (…) Él dará mucho de qué hablar, pues será víctima de un atentado”, aseguró Vieira Vidente

¿Bad Bunny será nominado a los Premios Óscar?

Momentos antes de culminar con la lectura, Vieira afirmó que Bad Bunny tendrá un año muy movido en lo personal y profesional. Tendrá éxitos musicales y su nombre llegará a posicionarse muy bien en el mundo del séptimo arte.