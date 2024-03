Hace unas horas, Kate Middleton, princesa de Gales, a través de un emotivo y conciso video, reveló que padece cáncer. Noticia que impacto a miles de personas en alrededor del mundo. Cabe mencionar que, el estado de salud de Kate era todo un misterio, pues se llegó a especular que, estaba muerta y que la familia real británica quería ocultar la información.

La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció y confirmó que fue diagnosticada con cáncer. Se encuentra en tratamiento de quimioterapia. Fotografía por: Max Mumby/Indigo

Tras conocerse la impactante noticia, miles de personas decidieron acudir a la astróloga Vieira Vidente para conocer detalles del estado de salud de la esposa del príncipe Guillermo; pues como bien se sabe, la venezolana a través de la lectura de las cartas logra conocer situaciones que le suceden estar sucediendo o afectado a los famosos.

Momentos antes de iniciar la lectura, Viera aseguró que por ningún motivo desea faltarle el respeto a Kate Middleton, su familia y allegados, pues ella tan solo interpreta lo que sus cartas le manifiestan.

Vieira Vidente revela detalles de la salud de Kate Middleton, princesa de Gales

“Mis amores, más claro ni el agua. No voy a callar más, pronto sucederán cosas que cambiarán por completo la situación de Reino Unido (…) Kate se encuentra en etapa dos, sin embargo, se encuentra a casi nada de estar en etapa tres. Ella se encuentra muy triste y preocupada, pues teme por el bienestar de sus tres hijos”, aseguró la vidente.

En medio de su interpretación, la experta en el tarot afirmó que, tristemente, Kate Middleton será víctima de una traición y su estado de salud se complicará, al punto que le tendrán que hacer dos intervenciones quirúrgicas urgentes. Así mismo, señaló que, por el momento, la princesa se encuentra muy débil, no tiene fuerza casi para nada.

“Wow mis amores. Mis cartas no me mienten. Kate Middleton sufre por su enfermad, pero más allá de eso; ella se encuentra mal por la traición de la que es víctima. Este cuatro de espadas y esta mujer en el centro la representa. No hay mucho que explicar”, dijo Viera Vidente.

Momentos antes de culminar la lectura, la venezolana aseguró que, a pesar de que la familia real británica trata de trasmitir paz, tranquilidad y el control absoluto de todo, las cosas no están así, pues entre ellos existen muchos problemas y malentendidos que no se han solucionado por culpa de los egos.