¿Qué significa soñar con alguien que no conoces?

En algún momento de nuestra vida o en varios de ellos, todos hemos soñado con situaciones totalmente ajenas a nuestra cotidianidad. Vamos en esa experiencia onírica a lugares que en la realidad no conocemos o experimentamos aventuras que son ajenas a nosotros.

También podemos enfrentar desafíos inexplicables o incluso aventuras absurdas. Dentro de ese mundo desconocido en la realidad que se acerca a nosotros mientras estamos en brazos de Morfeo, hay uno muy usual y es el de soñar con personas que no conocemos pero que dentro de la experiencia onírica resultan cercanas, como si en efecto, hicieran parte de nuestra vida. Estos sueños nos hacen preguntarnos ¿quién puede ser el individuo que vimos en aquella situación?

Más allá de la identidad de la persona que aparece e interactúa con nosotros en el sueño, este tiene su explicación real. Así que, si recientemente soñaste con alguien que no identificas en tu cotidianidad, lee con atención qué significa o la causa de él.

Soñar con un desconocido puede ser negativo o positivo, depende

Según los expertos en interpretación de sueños esta situación puede tener aspectos negativos, ya que se asocia con alguna predicción o un evento malo que pueda llegar a ocurrir. Otros aseguran que no es necesariamente negativo, sino que se trata de un evento desconocido o una situación no experimentada antes que está por ocurrir en la vida del soñador. Este tipo de predicciones están asociadas con la vida emocional no laboral o familiar de quien sueña. Algunos mencionan que cuando este sueño ocurre, hay que poner mucha atención a las decisiones personales o prepararse para una posible decepción.

Pero si en el sueño no hay una persona desconocida, sino que son varias, el significado puede cambiar. Se cree que cuando en la experiencia onírica aparecen varios individuos que en la realidad no conocemos, se puede tratar de una proyección que el soñador tiene y que tiene que ver con miedos y temores a lo desconocido. Es decir que quien sueña enfrenta una tensión porque sabe que debe enfrentar un reto o desafío para el que se siente algo inseguro de abordar y con esa tensión se va a dormir generando este tipo de sueños, que se traducen en grupos de personas que lo pueden rodear. Si esta es tu situación, los analistas recomiendan procurar irse a dormir en calma y relajado para evitar estas experiencias oníricas que pueden dejar cargada la persona para el día siguiente.

Soñar con un desconocido, mencionan otros, también puede ser el presagio de que vas a conocer a alguien, que no necesariamente corresponde al rostro de quien aparece en el sueño, pero podría tener rasgos similares, además podría ser una oportunidad para entablar una relación de amistad o sentimental con una persona que dejará huella.

