¿Letizia Ortiz y Felipe VI, divorcio por supuesta traición? Habla Mhoni Vidente

Letizia Ortiz, reina de España, esposa del rey Felipe VI y madre de las princesas Leonor y Sofía, vive un escándalo que podría terminar con su matrimonio. El lanzamiento del libro Letizia y yo. ¿Qué secretos oculta la reina Letizia?, de Jaime Peñafiel, se convirtió en el mayor escándalo de la corona española, que el 2 de junio de 2014 vivió momentos tensos por la abdicación del rey Juan Carlos I, en favor de su hijo Felipe, príncipe de Asturias, y el caso Nóos, en 2012, por el que fue condenado Iñaki Urdangarín, entonces esposo de la infanta Cristina, hermana del actual monarca.

Felipe, entonces príncipe de Asturias, se casó el 22 de mayo del 2004 con la periodista Letizia Ortiz Rocasolano. Fotografía por: Getty Images

En Letizia y yo ¿Qué secretos oculta la reina Letizia? , Peñafiel, amigo del rey emérito, quien vive actualmente en Abu Dabi, habló sobre el romance que la reina habría sostenido con el abogado Jaime del Burgo, quien años después se convirtió en su cuñado, gracias al matrimonio con su hermana Telma. Como si ya el escándalo fuera poco, el también empresario de 53 años publicó, en su perfil de X, antes Twitter, una fotografía de Ortiz, con un accesorio, que supuestamente él le regaló, acompañada de un mensaje muy diciente: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”. La imagen, que se presume, fue lograda durante el embarazo de la Reina, así como el escrito, fueron borradas, aunque las capturas de pantalla ya habían sido hechas.

El inversor, nacido en Pamplona, tomó la decisión de no borrar ninguno de sus mensajes y en sus publicaciones aporta datos que, de alguna manera, avalan lo dicho por Peñafiel. Uno de ellos, reproducido por El Nacional Cat, dice “Las cuatro etapas a las que se refiere Jaime Peñafiel respecto a la relación Leticia Ortiz y Jaime Peñafiel, son las siguientes: 1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, 2012 a 2016″.

Letizia Ortiz y su historia de novela

Letizia y yo ¿Qué secretos oculta la reina Letizia? , el libro de Jaime Peñafiel, tiene todas las características de una novela. Según el escrito, se conocieron cuando ella ejercía como periodista, y su relación iba tan bien que Jaime organizó todo para pedirle que fuera su esposa. Una cena, en el hotel Ritz, era el momento perfecto, pero la hoy Reina, habría rechazado la propuesta, con todo y sortija de compromiso, además, supuestamente le mencionó la existencia de una nueva persona en su vida: Felipe, príncipe de Asturias.

En sus nuevas publicaciones, del Burgo habló del reinicio de su relación romántica con la soberana, que se habría dado en julio del 2010, de sus encuentros en España e Inglaterra, así como de sus charlas sobre el divorcio del Rey, del futuro de sus hijas, su posible mudanza a Nueva York y la idea de tener un hijo por vientre de alquiler.

Según Vanidades, la entonces princesa de Asturias fue quien presentó a su hermana Telma y a Jaime del Burgo, quienes se casaron en 2012. Dos años después vivieron su primera separación y terminaron definitivamente en 2016.

La monarquía española no se ha pronunciado al respecto, pero varios medios de comunicación tejen muchas teorías sobre la situación que haría tambalear el matrimonio real: la venganza del rey emérito Juan Carlos I, que nunca tuvo buena relación con su nuera, a quien culpa de su ‘destierro’, la reina Sofía, pues dicen que no perdonaría que Letizia la hubiera alejado de Leonor y Sofía, sus nietas, y el propio Jaime del Burgo, que a pesar de estar casado con Lucía Díaz y ser padre de una pequeña de 3 años, habría recordado episodios con su antiguo amor.

¿El divorcio de Letizia Ortiz y el rey Felipe VI tiene fecha? Esto dice Mhoni Vidente

La situación entre el rey Felipe VI y su esposa, la reina Letizia es uno de los temas de interés del mundo de la farándula y la realeza. Mhoni Vidente hizo sus predicciones respecto al tema. “Apasionada Letizi, la están acusando de tener no un amante, varios amantes. Qué se asombra, en la realeza española siempre se ha jactado de ser infieles, de tener hijos con otras personas, Juan Carlos I fue infiel totalmente, pero siempre en el lado de hombres…yo creo que hubo un convenio entre ellos, entre Felipe y Letizia, ‘sabes qué, ya no te quiero, quieres que esté aquí, pero déjame ser’…son la realeza de España”. Ante la insistencia, la astróloga cubana afirmó con contundencia: “Me están preguntando si se van a divorciar, con la pena, no, no se van a divorciar, van a seguir juntos, van a seguir hablando mil cosas, pueden decir misa, pero ellos van a seguir manteniendo la familia perfecta hasta que una de las hijas herede el trono”.