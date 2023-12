Supuesto amante de la reina Letizia ratificó que tuvo romance con ella casada

Jaime del Burgo ya es un nombre familiar, principalmente para los españoles. El abogado sorprendió a comienzos de semana con sus declaraciones para el recién lanzado libro Letizia y yo, del periodista Jaime Peñafiel, donde asegura que tuvo romance con la reina Letizia Ortiz, antes y después de que ella se casara con el actual rey Felipe. Al tiempo que el texto se lanzó, él publicó la famosa selfie, que Letizia le habría enviado con una comprometedora nota donde ella le expresa su amor, envuelta en una pashmina, como las que él habitualmente usa. La dedicatoria de la reina a su supuesto amante decía: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

Esta es la supuesta selfie que Letizia se tomó y envió a su amante Jaime del Burgo Fotografía por: Archivo

Aunque ya varios medios españoles han hecho caso omiso de lo que ha seguido al escándalo, los medios internacionales siguen dándole visibilidad al texto y sus revelaciones como las teorías sobre por qué Jaime Del Burgo, antiguo esposo de la hermana de Letizia, Telma, hubiera querido sacar a la luz su romance con la monarca tantos años después. También hay que mencionar que él se volvió a casar luego de separarse de Telma y tiene una relación estable y una hija pequeña.

Ahora ha sido el mismo Jaime el que se ha pronunciado en medio de la tormenta y las críticas, que lo acusan de poner en vergüenza a la soberana ibérica. Lo hizo en al red social X (antes Twitter) la misma que usó para colgar la comprometedora foto de Letizia envuelta en su pañolón, misma que borró junto a todos sus demás mensajes pocas horas después de publicarla.

¿Qué dijo Jaime Del Burgo, supuesto amante de Letizia, en su reaparición?

Hace pocas horas Jaime tuiteó la ratificación de su versión de los hechos, contradiciendo así a los miles que dicen que se trata de una mentira o que pudo haber sido la inteligencia artificial la creadora de la imagen de Letizia. Del Burgo escribió: “No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones”, luego reveló una delicada situación que tiene que ver con su integridad. “No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es”.

No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezo los mensajes de los que han entiendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama… — Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 5, 2023

Jaime terminó su publicación, que hizo en inglés y en español, refiriéndose indirectamente a Felipe, el rey y esposo de Letizia, su supuesta examante y de alguna manera, no lo reconoce como soberano. “Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”.

De momento, oficialmente no ha habido declaraciones sobre el escándalo que sacude a la reina Letizia.

