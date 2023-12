Juanpis González revela cómo será el 2024 para cada uno de los signos del zodiaco

Una vez más, el comediante Alejandro Riaño, a través de Juanpis González, su personaje, sorprendió a sus seguidores. En esta oportunidad, el humorista decidió arriesgarse y realizó una breve lectura con el tarot para conocer cómo será el 2024 para cada uno de los signos del zodiaco, la cual fue compartida a través de su cuenta de Instagram.

Aries

“Mk, agárrese porque este año le va a pegar una revolcada que solo se puede afrontar con unos drinks muy bravos. Paciencia, weon”.

Tauro

“Mkis, va a estar medio heavy pero usted puede con todo como el toro que es. Y celebre desde ya con hembritneys, porque la va a romper mal”.

Géminis

“¡Cheers! la va a romper en su trabajo. Pero ojo, mi tropical chandix, cuide su salud y sus relaciones, please. Desde ya le advierto”.

Cáncer

“Mi chanda tropical, le toca aflojar porque si no le va a ir una damier. No diga que no le advertí que tenía que adaptar esas nalguitas a lo que sea que venga”.

Leo

“Mi león hermoso, este va a ser un mega year para usted. Métale power y aproveche lo que se le atraviese porque desde ya le digo: le va a ir del piuts”.

Virgo

“Mkis, póngase serio: este año va a vivir cosas que van a estar dema heavy, pero sabrá cómo afrontarlas. Veo que se va a poner mega cacorro reflexionando, pero it is what it is”.

Libra

“Chanda, lo necesito focus porque solo asi va a poder ser la gaver a largo plazo. Y aproveche, aproveche las mega oportunidades que le pongan en frente”.

Escorpio

“Le tocó ser open minded (mente abierta, para las chandas que no saben inglés) porque este año le toca cambiar cosas. Pero don’t worry, porque va a tener friends que lo van a acompañar muy basto.”

Sagitario

“Please, keep calm (mantenga la calma, ¿no?). Le toca superar cosas que me parecen muy densas, pero nada para morirse”.

Capricornio

“Solo veo exitos, weon. GO, GO, GO! Eso sí, mi chanda capricorniana, revise su salud y bienestar porque no va a querer estirar la pata antes de tiempo”.

Acuario

“Mkis, el éxito con la estabilidad es dema importante. Solo así va a poder consolidar todas esas cacorradas con las que está soñando. Como dicen las chandas: con su avena y su pitillo”.

Piscis

“Weon, yo sé que le encanta gastar billete, pero por primera vez le digo que no abuse. Le toca planificar financieramente el year, porque si no lo veo dema pobre y usted sabe que esas cosas están out”.