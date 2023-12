Horóscopo Vea con Javis Predice: del 11 al 17 de diciembre de 2023

Te puede interesar: Vieira Vidente reveló quién quería secuestrar a la hija de Neymar

Horóscopo semanal

Aries

“Esta es una semana que está empezando con la luna nueva, lo que es esta semana encontramos poderes importantes de dinero. La suerte te acompaña. Esta semana veo cambios importantes”.

Tauro

“Para Tauro, el cuatro de discos representa oportunidad y renacimiento. Si venías en una incertidumbre financiera, esa semana tendrás la claridad que tanto estabas esperando”.

Géminis

“Para Géminis veo una situación que significa lucha constante. Para los que van a soltar cosas que no les conviene. Todo lo que no aporte se va de tu vida. Empieza a soltar lo que no convenga”.

Cáncer

“Tu elemento está conectado a tus proyectos. Estas esperando algo muy bueno. Esta es la semana para tomar las decisiones adecuadas”.

Leo

“Vienen nacimientos de proyectos. ¿Estás en una situación de miedo? Esta semana estás en la posición de decir ‘Yo puedo, yo soy capaz’. Es el camino de retomar un nuevo camino en tu vida”.

Virgo

“Algunos inconvenientes están dados por terceras personas. Esta semana tendrá ataques de personas mentirosas. ¡Levántense! no permitan que nadie tome decisiones por ustedes. Tú tienes todo para hacer dinero”.

Libra

“Hay una situación de espíritu elevado. Esos Libras que son ganadores, esta semana está abriendo portales, estos días encontrarás esa conexión del dinero que tanto estabas esperando”.

Escorpio

“Definitivamente el espíritu de dinero, está dado para estos días de diciembre. Es la semana para las peticiones. Estás en una vibración de fortuna. Esta es la semana de nuevos negocios y viajes”.

Sagitario

“Hay una compatibilidad para que vean lo que no veían. Los que estaban con ese amor incompleto, van a tener éxito esta semana”.

Capricornio

“La situación de éxito representa un capricorniano lleno de poderes importantes para la atracción. La semana se identifica en luna creciente. Esta es una semana llena de poder económico. ¡Relájense, que todo va a salir bien!”

Acuario

“Los discos es fortuna, vendrán buenas oportunidades a nivel laboral. Los que necesitan una oportunidad buena en el amor, se les va a dar en cuanto a dinero y logros”.

Piscis

“El juicio, esta carta quiere decir que vas a tener la luz que necesitabas para ver que te conviene. La intuición te van a permitir ver que personas te convienen. Entre martes y miércoles vas a tener una transición de logros muy importantes”.

