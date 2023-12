Vieira Vidente reveló quién quería secuestrar a la hija de Neymar

Como es habitual, Vieira Vidente decidió barajar sus cartas y analizar detalladamente la vida personal y profesional del futbolista brasileño Neymar, quien hace un par de días vivió uno de los momentos más difíciles en su vida junto a Bruna Biancardi, su novia, pues un grupo de personas inescrupulosas trato de raptar a su hija recién nacida.

Momentos previos al inicio de la lectura, la también astróloga afirmó que hace la interpretación con base en las cartas, y que, por ningún motivo, pretende faltarle el respeto al deportista y la modelo.

“Wow, las cartas no mienten mis amores, Neymar no se siente bien consigo mismo. Él no está enamorado de Bruna, su novia, porque sabe muy bien que es un don Juan (…) La pobre de ella anda engañada, se siente amada, pero no es así porque él tiene un gran vacío en su corazón”, señaló Viera Vidente.

En medio de su interpretación, la vidente aseguró que la vida del futbolista y su familia corre peligro, pues según las cartas, en el pasado el brasileño le hizo daño a una persona, quien hoy día está tratando de cobrar venganza.

Secuestro de la hija recién nacida de Neymar y Bruna Biancardi

“Es cierto lo sucedido, le quisieron raptar la hija a Neymar. Pobre de él, le vienen dos años muy complejos. Si él y su familia no están preparados física y mentalmente, la vida los sorprenderá (…) Dios de la vida, existen muchas personas con las que Neymar convive que no quieren lo mejor para él”, afirmó la experta en las cartas.

Momentos antes de culminar la interpretación, la venezolana aseguró que el delantero originario de São Paulo, Brasil, vivirá otro atentando dirigido a un miembro de su familia, el cual le causará mucho dolor e impotencia.