Eclipse del 8 de abril: Mhoni Vidente hace aterradora predicción y recomendaciones

Este lunes 8 de abril el mundo se prepara para uno de los fenómenos más esperados. Será el eclipse de sol y como suele suceder con este tipo de eventos, además de los consejos y recomendaciones para verlo; los astrólogos y expertos en predicciones también mencionan los aspectos que deben tenerse en cuenta o los que se deben evitar. Para nadie es un secreto, la vinculación estrecha que estos estudiosos de los planetas y los astros hacen con respecto al comportamiento y el destino de las personas.

Mhoni Vidente, experta astróloga cubana, que ha tomado mucha relevancia cuando de hacer pronósticos se trata, también se ha pronunciado. Recordemos que ella predijo la muerte de Vicente Fernández, la de Andrés García y a Maribel Guardia, le anunció un dolor muy grande que se avecinaba, semanas antes de que su único hijo falleciera inesperadamente.

“Las energías van a estar pesadas”, Mhoni Vidente sobre eclipse del 8 de abril

Ahora Mhoni es contundente con las recomendaciones que considera deben tenerse en cuenta. “Las energías van a estar pesadas porque el eclipse solar va a ser total”, señaló Vidente y luego añadió: “nos queda claro que el momento que la Luna cubre al Sol, catástrofe segura, cambios radicales”.

Podrías leer: Murió la hijastra de Ana María Trujillo. “Es difícil entender tu partida”

En primer lugar, ha enfatizado en que el eclipse del lunes 8 de abril trae fuerzas oscuras y por ello, por ningún motivo, deben hacerse cirugías plásticas o correcciones estéticas, y no solo el día del eclipse, sino el anterior y los posteriores. “Recomendación no hacerse cirugías estéticas ni médica, nada de operaciones el día 7, 8, 9 y 10, nada de ir al cirujano”.

El 8 de abril no deben hacerse transacciones importantes: Mhoni Vidente

La cubana también enfatizó en evitar transacciones importantes: “nada de cambiarse de trabajo, nada nada de sacar ningún crédito, nada de ir con el dentista, porque vas a tener más contratiempo, vas a tardar más tiempo en recuperarte, mínimo hasta el día 11 de abril. No comprar nada grande porque si compras un coche(automóvil), un terreno o una casa se detiene o te da una energía oscura, no pelearse con la pareja porque dura todo el año. En el trabajo fingir locura y no pelear”.

Adicionalmente, Mhoni anunció una tragedia natural devastadora como producto del eclipse. “Se visualiza el sismo más catastrófico en toda la historia de la humanidad, después del eclipse solar, que va ser ser Asia, Japón o Indonesia. Va ser de 9.5 o 9.6. Se visualizan cambios radicales en todos los sentidos”, anunció la famosa pitonisa.

No obstante, Vidente fue más allá y mencionó que las consecuencias del eclipse llegarán a visos de guerra. “El día 8 de abril va a ser el día clave del año y en el siglo por el eclipse solar. Hay la iniciativa de una tercera guerra mundial”, dijo remarcando en que muchas personas que desean el mal comenzarán a movilizarse y advirtió esas acciones humanas. “Se verán más casos (de atentados) en el mes de abril, en aeropuertos, en cines, en varias partes del mundo van a estar viendo atentados todavía más fuertes”. Enseguida habló de los olímpicos de París. “En Francia, en las Olimpiadas; en España en el metro; en Estados Unidos, en aeropuertos y centros comerciales. Quieren empezar a provocar el caso”.

También puedes leer: Mhoni Vidente, la famosa astróloga recibió los poderes de un rayo

¿A qué hora será el eclipse de sol y cómo se puede ver?

Por lo pronto, se sabe que el eclipse solar será este lunes 8 de abril y ocurrirá a las 12:39 p.m. y terminará a las 2:35 p.m. Las autoridades recomiendan principalmente no ver el fenómeno directamente y sin protección. Para observar el eclipse de manera segura, la Nasa aconseja el uso de gafas de observación solar certificadas o un visor solar de mano que cumpla con la norma internacional ISO 12312-2. Estos dispositivos están diseñados específicamente para proteger los ojos de los dañinos rayos solares durante el evento astronómico.

De igual manera, hay que mencionar que en Colombia no será tan visible como en Estados Unidos y México, solo algunas ciudades costeras lo presenciarán, siendo la isla de San Andrés, el lugar que mejor visibilidad tendrá de este fenómeno. Los bogotanos podrán seguir el eclipse mediante la página de la NASA, así mismo las ciudades del interior.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento