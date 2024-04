Murió la joven hijastra de Ana María Trujillo: “es difícil entender tu partida”

Desde que participó como señorita Bolívar en el Reinado Nacional de la Belleza, Ana María Trujillo ha sido centro de atención. Aunque no ganó la corona, si empezó una fructífera carrera en los medios de comunicación. Trujillo fue presentadora del emblemático magacín Panorama, luego estuvo en Noticias en 24 Horas y más tarde, se convirtió en la conductora de la cadena CBS, en Estados Unidos.

Allí estuvo hasta 1998 cuando regresó al país y probó como actriz. La vimos en proyectos como Sofía dame tiempo, La quiero a morir, La ex y Los caballeros las prefieren brutas, por mencionar algunos. También estuvo presentando Día a día. Luego volvió a las noticias y estuvo en 1,2, 3 del Noticiero CM&. Fue allí que estando ya separada de Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona, y con quien tuvo a sus dos hijas, conoció a quien es su actual esposo.

Se trata del alto ejecutivo de la industria petrolera José Francisco Arata. La pareja contrajo matrimonio en República Dominicana en el 2015 y desde entonces residen en la isla. Estar a distancia de Colombia no le ha impedido a Ana María estar en contacto con su público y ser imagen de distintos productos de belleza y de hogar. Por ello, Trujillo es un rostro muy familiar para la audiencia.

También es familiar toda su parentela, no solo sus hijas Catalina y Julieta, sino los hijos que tenía su esposo cuando se casaron. Una de ellas era Kimberly Arata. La joven, al parecer, tenía serios quebrantos de salud y falleció el día que cumplió 33 años.

Aunque su muerte, según la publicación de la misma Ana María, se produjo el 25 de marzo pasado solo hasta este lunes de Pascua se dio a conocer.

“Me siento paralizada”, Ana María Trujillo sobre muerte de la hija de su esposo

Trujillo reveló el difícil momento que enfrenta su familia y en particular ella, ya que Kimberly la acogió en su familia desde que empezó a salir con su padre, hoy esposo de la presentadora colombiana.

“Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida. Pero tengo que comenzar por agradecerte. Me acogiste es tu familia con los brazos abiertos desde el día uno”, comenzó escribiendo en un texto en el que le rinde homenaje a su joven y querida hijastra.

El esposo de Ana María Trujillo está destrozado

“Te amé como a una hija. Fuiste amiga y hermana de las mías y una nieta más para mis papás. Se quedaron muchas carcajadas, dormidas Juntas, cenas, películas, esquiadas, fotos y hasta peleitas por compartir”, escribió luego la cartagenera que convivió por un largo tiempo con Kim. Enseguida se refirió al dolor que está enfrentando su padre, así como el apoyo que ella le ha dado. “Mi Kim tu papá está, pero no quiero que te preocupes por él, lo voy a cuidar cada segundo de mi vida. Sabes que está en buenas manos y sé que tienes claro el gran amor que siento por él. Ver a tus padres y hermanas así, me desgarra el corazón. Jamás entenderemos tu partida tan rápida e inesperada. Esto es muy duro, esto es horrible. Pero quiero que vueles alto, que seas libre, que le lleves tu alegría y ocurrencias al nonno que sé que están juntos allá, arriba, en el cielo porque es el único lugar donde debes estar”, continuó expresando, al tiempo que dejó ver que aceptan los designios del destino, aunque estos fueren incomprensibles.

“Nuestras vidas jamás serán igual con este vacío inmenso que nos dejas. Este mundo jamás será lo mismo sin ti. Hoy quiero que sepas que te amaré toda la vida, todos los años, las noches y los días. Bye Kimmy”, culminó escribiendo Ana maría quien recibió la solidaridad de celebridades colombianas como el mismo tío de sus hijas Manolo Cardona, Marcela Mar, María José Barraza, Lorna Cepeda, Isabella Santodomingo y Valerie Domínguez, entre otras.

Ana María publicó este sentido mensaje acompañado de instantáneas familiares donde se ve la joven que partió disfrutando de momentos especiales.

