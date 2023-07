¿Daniela Álvarez tiene una maldición? Vieira Vidente lo revela

Gracias a la petición de sus seguidores, la tarotista Vieira Vidente decidió barajar sus cartas para analizar detenidamente la vida y el éxito que ha logrado tener Daniela Álvarez en la industria del entretenimiento, pues recordemos que además de ser exreina de belleza, también es presentadora de televisión y coach motivacional.

Momentos antes de iniciar con la interpretación, Vieira aseguró que el respeto sería la base principal de su lectura, pues por ningún motivo desea ofender a la colombiana y a su familia.

“Miren mis amores, las cartas me dicen que ella es una mujer muy segura de sí misma. Tiene el mundo a su favor gracias a su personalidad y carisma, pues constantemente se encuentra alegre (…) Ha sido una mujer muy agradecida y positiva pese a las fuertes pruebas que ha tenido que afrontar en los últimos años”, señaló la tarotista venezolana.

En medio de su interpretación, la vidente aseguró que, según las cartas, un hombre juró que la Señorita Colombia 2011 solo sería para él, pues no está dispuesto a verla feliz en compañía de otro hombre.

“Miren aquí, Dios de la vida, mis amores, ella tiene estas tres cartas, que la verdad no son las mejores (…) Mi niña, si me estás escuchando, te recomiendo que vayas a donde alguien que te ayude a hacerte una limpieza integral. Busca de Dios para que te quite este “arrastre” que te tiene mal”, afirmó la experta en los astros y las estrellas.

Momentos antes de culminar con la interpretación, Vieira Vidente un poco acongojada, aseguró que Daniela Álvarez presentará graves problemas de salud, los cuales le causarán la pérdida de su otra pierna. ¿Tendrá la razón?