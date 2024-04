¿Cómo ganar la lotería? Aquí algunos trucos para atraer el dinero y la prosperidad

Sin duda alguna, la situación económica hoy día para muchas personas no es la mejor; quizás, han tomado decisiones erróneas y la prosperidad económica no se está dando positivamente en sus vidas; hecho que los tiene preocupados y un tanto intranquilos, pues anhelan que un golpe de suerte los ayude a mejorar sus finanzas rápidamente.

Recientemente, cientos cibernautas recurrieron una vez más a la ayuda de la tarotista cubana Mhoni Vidente para conocer algunos trucos o tips que les ayudarán a atraer la prosperidad económica y la suerte de los juegos de azar.

Puedes leer: ¿A qué signo pertenecen quienes nacieron en la Semana Santa del 2024?

Mhoni Vidente nació en Cuba Fotografía por: Getty Images

Mhoni Vidente revela trucos para atraer la suerte en los juegos de azar

Tras escuchar las diversas peticiones, la también astróloga decidió ayudar a sus fieles seguidores y a través de un corto, pero contundente video, reveló algunos trucos para atraer la suerte en los juegos de azar. ¡Toma nota!

“Cuando vayas a jugar lotería o vayas a ir a un casino; lo primero que debes hacer es; bañarte con un jabón neutro, luego, deberás ponerte bastante perfume, del que más uses o te guste (…) Seguidamente, deberás bañarte las manos con limón y azúcar, hace como una parta y te bañas muy bien las manos con agua fría. Luego de todo eso, podrás irte a jugar y con la confianza de que la prosperidad, estará de tu lado”, seguro Mhoni Vidente.

Tras hacerle viral el video, al parecer algunas personas hicieron caso a la cubana y dejaron al descubierto que dicho ritual fue muy positivo y fructifico: “Le debo una vida y la otra. Mhoni muchas gracias, si me funcionó”, “Al principio no tenía mucha fe, pero lo hice y me funciono” y “La verdad, no tenía mucho qué perder. Lo hice y me funcionó, no gane como quería ganar, pero realmente sí me funcionó”, han sido algunos de los comentarios.

Te puede interesar: Shakira se casa este año, asegura Mhoni Vidente. Reveló quién será el esposo

Momentos antes de culminar el video, la experta en el tarot dejó al descubierto que, si una persona no cree en estos trucos o tips, no importa; pues desea que la situación cambie radicalmente, lo primero que deberá hacer es, decirle adiós a las personas negativas y a las situaciones que no le aportan nada positivo. Posterior a dichas acciones, todo comenzará a cambiar paulatinamente.