“Christian Nodal dejará a Cazzu y luchará por su bebé”, Vieira Vidente lo revela

Una vez más, Vieira Vidente logró sorprender a sus seguidores, pues decidió efectuar una lectura con base en las cartas a una de las parejas latinas más polémicas de las redes sociales.

En esta oportunidad, la tarotista decidió analizar cómo se observa el futuro para Christian Nodal y Cazzu, quienes están a pocas semanas de darle la bienvenida a su primer hijo.

Momentos antes de iniciar, Vieira afirmó que todo lo que se menciona en la interpretación es con base en lectura y en lo que le dicen sus ancestros, pues por ningún motivo quiere irrespetar a Cazzu y Christian Nodal.

Relación de Christian Nodal y Cazzu según los astros y las estrellas

“Ella cree que no tiene ni voz ni voto en este momento de la relación, se siente como si estuviera en una cárcel (…) Cazzu creía que todo iba a permanecer como al inicio, pero lastimosamente no fue así”, afirmó Vieira en medio de su interpretación.

La tarotista, una vez barajó y puso las cartas sobre la mesa, señaló que la pareja se encuentra pasado por un momento muy fuerte de la relación, pues los problemas no paran y los cantantes en ocasiones no saben cómo resolverlos.

¿Christian Nodal le será infiel a Cazzu?

“¡Amores míos! Mis cartas me están diciendo que llegará una tercera persona, será de cabello oscuro y ojos cafés (…) Christian Nodal no es malo, pero es una persona que le gusta vivir el momento, no le agrada cohibirse de las oportunidades”, señaló la dominicana.

Momentos antes de culminar, la experta reveló que la relación de los cantantes no durará mucho tiempo, pues ambos tomarán caminos separados, teniendo en cuenta el bienestar el bebé.