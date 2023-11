Natalia Jiménez, de La voz, se casa “dije que sí” ¿Quién es su novio?

Desde que en el 2021 la cantante española residenciada en México Natalia Jiménez se divorció de Daniel Trueba luego de cinco años de matrimonio no era mucho lo que la artista había compartido sobre su vida privada.

Ya había trascendido que estaba nuevamente enamorada de su promotor musical y productor Arnold Hemkes, pero ella no había ahondado sobre el tema más allá de confirmar que estaba enamorada y viviendo una estabilidad emocional.

Fue en el cumpleaños pasado de él que la artista hizo una excepción homenajeándolo en sus redes cuando escribió: “No fue hasta que te conocí que ahora tengo idea de lo que es amar. Felicidades, mi amor, disfruta mucho tu día y de las felicitaciones y el cariño de todos los que te queremos, ¡qué somos muchos! Te amamos todos los días”.

Natalia junto a su promotor y prometido en España Fotografía por: Instagram

Natalia, quien tuvo una hija llamada Alessandra con su primer esposo, decidió romper con ese perfil bajo de su relación sentimental comunicándole a sus seguidores de Instagram que se casará nuevamente.

¿Quién es y qué hace el prometido de Natalia Jiménez?

Ha sido con un post donde exhibe su anillo de compromiso que la española ha dado a conocer que recibió una petición de mano y ella ha aceptado. “Dije que sí !!” comenzó escribiendo la ex intérprete de la Quinta Estación. Luego ahondó en lo que siente en estos momentos y en el lugar donde se dio la petición: “Si antes El Escorial era importante para mí, ahora lo va a ser mucho más, no solo para mí, sino para ti también. Estoy muy orgullosa del amor que tenemos y de todo lo que hemos conseguido juntos, y no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro. Gracias por aparecerte en mi vida y llenarla de amor y alegría. Eres luz para mí, para mi hija y toda la gente que se cruza contigo. Soy la mujer más suertuda y afortunada de poder pasar la vida contigo!”, refiriéndose a la localidad de San Lorenzo de El Escorial, ubicada en Madrid, España uno de los sitios más turísticos del país y donde Natalia tiene muchos recuerdos, ya que ella es nacida allí.

También te puede interesar: Miss Nicaragua, nueva Miss Universo. fue víctima de bullying por vender

“Te amo y estoy muy orgullosa de que ahora si, formalmente, vamos a ser Los Jimékes”, finalizó Natalia escribiendo en su post. La artista acompañó la publicación con tres imágenes en dos de ellos aparece junto a su ahora prometido y en una tercera es una selfie donde están los dos y un grupo de amigos con los que compartió este momento.

Por su parte el futuro esposo también empleó las redes para anunciar la noticia. “Me siento muy orgulloso de ser parte de los momentos felices, pero también por ser el compañero de todas tus batallas. Tengo la mujer y la familia más bella del mundo a tu lado. Te amo todos los días de mi vida”; escribió el productor.

Del feliz novio se sabe que es de origen mexicano, nacido en Guadalajara y es el responsable de las giras y la carrera que Natalia ha tenido durante los últimos años. Por sus redes es evidente que además de sentir pasión por el mundo artística, gusta de las motos, los viajes y los animales.

Fue en el cumpleaños pasado de él que la artista, que estuvo en Colombia grabando La Voz en sus distintas versiones, hizo una excepción homenajeándolo en sus redes cuando escribió: “No fue hasta que te conocí que ahora tengo idea de lo que es amar. Felicidades, mi amor, disfruta mucho tu día y de las felicitaciones y el cariño de todos los que te queremos, ¡qué somos muchos! Te amamos todos los días”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento