La nueva Miss Universo fue víctima de bullying por vender buñuelos

Sheynnis Palacios se convirtió en la Miss Universo este fin de semana cuando se impuso sobre Australia y Tailandia. La nueva reina ha sido durante todo su periodo como representante de Nicaragua una abanderada de la salud emocional y mental, así como ha dejado al descubierto que ella misma ha lidiado con episodios de ansiedad y depresión. Su empeño por ayudar a otros que han luchado contra este mal es tal que tiene su propio proyecto social llamado “Entiende tu mente”.

Sheynnis se ganó los aplausos del público de El Salvador, país donde se llevó a cabo la coronación, por su desparpajo, naturalidad y declaraciones contundentes, además de su indiscutible belleza. Sin embargo, no siempre Sheynnis ha sido la más ovacionada y admirada. Por el contrario, la mujer más bella del Universo ha lidiado con el matoneo. Usualmente este tipo de historias datan de la niñez o la etapa escolar de las personas, pero en su caso el bullying ha sido reciente, incluso siendo reina, Palacios ha sido el centro de críticas y comentarios desagradables.

Una periodista la apodó ´Miss Buñuelos´

Fue a raíz de un espontáneo video que la nueva Miss Universo subió a sus redes que todo surgió. La reina compartió con sus seguidores un material donde se ve junto a su abuela, quien tiene en emprendimiento de buñuelos y tamales, que en Nicaragua se denominan nacatamales. A partir de allí, una presentadora del canal 13 de ese país, llamada Francelys Sandoval la empezó a llamar al aire en un programa matutino Miss Buñuelos, menospreciando el negocio familiar.

La actual reina se ha defendido muy bien de esos ataques reafirmando lo orgullosa que se siente del emprendimiento familiar, pero también de la gastronomía típica de su país. “Si de algo debemos sentirnos orgullosos los nicaragüenses es de nuestra gastronomía. ¿Hay algo más nica que un nacatamal y nuestros buñuelos?”, escribió la reina en su Instagram.

Otro de los apodos que le puso Sandoval a la joven fue ´Miss Covid´, debido a que fue elegida cuando el reinado sufrió un alto debido a la pandemia causada por el coronavirus.

Sobre la persecución y los desagradables sobrenombres que Sandoval ha escogido para la beldad otra periodista nicaragüense llamada Suyén Cortez explicó su origen. En su opinión los comentarios desatinados de su colega se deben a la envidia que le tiene a la hoy Miss Universo porque la presentadora de Canal 13 quiso en algún momento ser reina y no lo logró. “Lo que yo sé es que esa niña (Francely Sandoval) será muy bonito su rostro, pero por su tamaño ella no ha podido ser una miss. Tengo entendido que ella fue a un casting de Miss Teen donde la rechazaron por su tamaño porque hay un estándar que exige (… )”, comentó en sus redes. “Es pura envidia, porque jamás cumplió ni cumplirá su sueño de ser una miss. Punto”, dijo Cortez, quien agregó: “Hoy por hoy me atrevo a decir que la mitad de Nicaragua está emprendiendo (…) incluso a los asalariados no les alcanza y venden. Vender no es vergüenza, vender es un arte, una habilidad para la cual se necesita cerebro y habilidad de palabra”, afirmó contundentemente. Vos no servirías para vendedora”.

