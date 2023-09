Nació la hija de Christian Nodal y Cazzu: con esta foto le dieron la bienvenida

En abril de 2023, Christian Nodal y Cazzu le contaron a sus seguidores que se convertirían en padres; y en la tarde del 14 de septiembre anunciaron el nacimiento de la pequeña, de quien ya mostraron una primera fotografía.

Por medio de los perfiles de Instagram de ambos cantantes, se confirmó la noticia que tiene alegres a sus familias y, por supuesto, a sus más fieles fanáticos.

“14.09.23″, fue la fecha publicada por Christian Nodal y Cazzu en la descripción de la imagen de la bebé, en la que apenas se ven sus manitas y las de sus padres.

Te puede interesar: ¿Peso Pluma podría ser secuestrado? Esto dijo Mhoni Vidente sobre las amenazas

Las reacciones al nacimiento de la bebé no se hicieron esperar y fueron decenas de famosos artistas quienes enviaron emotivos mensajes, entre estos Pipe Bueno, Goyo, Kany García, Residente, y otros.

“Los felicito, se merecen ser felices y este es apenas un paso en el camino”, “Christian es muestra de que la vida da muchas vueltas para dejarte en el lugar donde realmente debes estar”, “espero que disfruten mucho esta nueva etapa como padres” y “me imagino que se vendrán muchas y buenas canciones”, fueron algunos de los comentarios que recibieron Christian Nodal y Cazzu de sus seguidores.

Reacciones al nacimiento de la hija de Christian Nodal y Cazzu Fotografía por: Captura de pantalla

¿Cómo se supo que Christian Nodal y Cazzu estaban esperando un hijo?

Todo comenzó como un rumor entre los seguidores de la rapera argentina, quienes empezaron a ver que usaba ropa más ancha de lo normal, como intentando ocultar un cambio en su figura.

Sin embargo, fue hasta abril que la cantante, en medio de un concierto que brindó en Buenos Aires (Argentina), declaró ante el público que se convertiría en madre por primera vez.

“Es muy importante la gente que vino a acompañarme ¡Gracias! ¿No les parece que estoy cantando mejor?, es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando... me hago ‘pis’ más seguido ¡Yo soy como todos ustedes!, y como verán, me pasan las mismas cosas. Si me tropiezo, me lastimo; si no me cuido quedo embarazada. Lo mismo”, dijo emocionada, tras lo cual el público estalló entre gritos de alegría.

Puedes leer también: Piqué se desahogó tras show de Shakira en Premios MTV: “Nadie va a poder conmigo”

El embarazo de Cazzu llamó la atención de los medios de comunicación, los cuales intentaron descifrar algunos detalles al respecto, teniendo en cuenta que Christian Nodal y su pareja fueron bastante reservados. A pesar de la insistencia no se pudo saber mucho, ni siquiera el nombre que la pareja le pondrá a su recién nacida.