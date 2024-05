Amador Padilla está en UCI. Su esposa Mónica Hernández pide oración: “tengo fe”

Los presentadores Amador Padilla y Mónica Hernández conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Se dieron a conocer cuando ambos hicieron parte del programa Bravíssimo del canal CityTv, y aunque llevan varios años alejados de la televisión, en sus redes sociales han mantenido al tanto a sus seguidores de lo que ocurre con ellos en sus vidas profesionales y personales.

¿Qué le pasó a Amador Padilla y por qué está en UCI?

Hace unos días, la presentadora pidió oraciones a través de su cuenta de Instagram, pero no especificó el por qué, únicamente escribió que estaban en la clínica. “Esta noche no me puedo conectar para nuestra habitual oración, estamos en la clínica. Gracias por las oraciones, luego les cuento”, escribió.

En las últimas horas, publicó un video en su cuenta de Instagram contando, bastante afectada, que su esposo Amador está atravesando un momento difícil de salud.

“Amador está en UCI y yo les pido oración. No me imaginé que fuera a necesitar tanta oración hoy. A Amador se le bajaron las plaquetas, desde hace unas semanas venía con una fiebre muy alta y ayer tuvo las plaquetas en 77 y después se le bajaron a 44, esta madrugada a 32, al mediodía en 18 mil. Ustedes saben que la cifra normal de las plaquetas que debe tener un ser humano es entre 150 mil y 450 mil”, inició diciendo.

Enseguida, pidió apoyo en oración, pues, aunque ella es una mujer de fe, ha sentido temor por la vida de su esposo. “En UCI el tema de las visitas es mucho más complicado, pero estamos súper pendientes y yo les pido oración por él. Yo tengo fe, obviamente, y yo les he dicho todos estos días ‘tengan fe’, pero justo hoy cuando dijeron que tenía que ir a UCI yo me desbaraté, perdí un poquito la fe o tuve miedo, pero la oración es muy poderosa. Gracias a todos los que han empezado esas cadenas de oración, porque inmediatamente sentí paz y le pedí perdón a Dios por creerle al enemigo”.

La presentadora se mostró esperanzada en la pronta recuperación de su esposo: “yo sé que Amador va a salir. Tengo la convicción de que va a estar bien, de que sus plaquetas se van a normalizar, él estaba haciendo mucho ejercicio porque quiere hacer una triatlón y está metido en eso y está nadando como un loco, montando cicla y corriendo y yo sé que lo va a lograr, va a salir”, dijo en medio de lágrimas.

Seguidores oran por la salud de Amador Padilla

La publicación de Mónica cuenta con más de 2 mil likes y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes le desean una pronta recuperación al expresentador de Bravíssimo.

“Dios en control, Moni. La salud es dada en la vida de Amador. Los acompañamos en oración”, “oramos por Amador y por ustedes 🙏🏻 confiamos en nuestro sanador, el maestro de milagro; Jesús. Abrazo fuerte, los queremos”, “un abrazo muy fuerte para ustedes y todo el apoyo y el cariño”, “en nombre De Dios todo será sanado, abrazo cargado de amor para ti y los tuyos”.