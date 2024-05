Rose Hanbury, supuesta amante de William reaparece y querría reemplazar a Kate

La realeza británica sigue siendo el foco de las noticias en el mundo. Desde que el rey Carlos III y la princesa de Gales informaron, con semanas de diferencia que padecían cáncer y debían someterse a tratamiento de quimioterapia, se ha vivido un ambiente de tensión e incertidumbre en la monarquía más famosa del mundo.

Se ha especulado con que Carlos III, que ha menguado su participación en los eventos reales, estaría más grave de lo que han dicho los informes oficiales. Así mismo y con la reciente comunicación sobre Kate Middleton y su aplazamiento para regresar a la vida pública, se rumora que la princesa de Gales, esposa de William, futuro rey británico, también podría no estar tan bien de salud.

Como sea, las actividades continúan y por ello, también trascendió que mientras Kate se recupera, sería Beatriz de York, hija de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés, quien acudirá a ciertos eventos reales.

Así se vio a Rose Hanbury supuesta amante del futuro rey William Fotografía por: Getty Images

No obstante, esta semana ocurrió una situación que generó alerta y celo en los británicos y llamó la atención de varios medios. Se trata de la reaparición de Rose Hanbury, de 40 años, y señalada por años de ser la supuesta amante del príncipe William. La marquesa de Cholmondeley acudió al evento de la clausura de las Badminton Horse Trials. Lo que generó mayor suspicacia fue su cercanía con la actual reina, Camila Parker, de 76 años y que llevara un sombrero que ya había sido visto en la cabeza de la princesa de Gales.

Los más osados aseguran que Rose estaría trabajando en lo que sería una especie de usurpación del lugar de Kate y contaría con el apoyo y los consejos de Camila. Pese a que fue un encuentro muy breve, si se les vio charlando animadamente. Se ha sugerido que podrían también reunirse en privado.

Hay que mencionar que desde marzo pasado Hanbury no había sido captada por las cámaras. En ese momento y rodeada de rumores sobre un amantazgo con el príncipe decidió por primera y única vez salir a desmentir tal vínculo. Aún así los rumores no menguaron. Recordemos que dichas especulaciones datan del 2019.

Supuesta amante del príncipe William usó sombrero de Kate Middleton

Volviendo al encuentro de la reina y la marquesa su cercanía ha sido analizada por expertos en realeza de varios tabloides que temen que Rose siga los pasos de Camila. Esto quiere decir que, en caso de que Kate no estuviera cuando William asuma al trono, sea ella quien se convierta en reina británica. “Podría ser una clara estrategia para usurpar a Kate”, se lee en uno de ellos. Asunto que no cae bien, ya que como ocurría con Lady Di, a Kate el pueblo la venera. De hecho, es la integrante del la familia real con más popularidad.

Otros no creen que el asunto alcance a reinado, no obstante, mientras Kate esté fuera de escena, la marquesa sí puede participar y acudir a eventos como parte de la realeza, esto naturalmente con el aval de William. Rose Hanbury estaría aprovechando para ser vista cada vez más. Los críticos de Rose no pasan por alto que en el más reciente acontecimiento llevó llevó un sombrero de la firma Lock Hatters que ya se le había visto con anterioridad a la princesa de Gales. Desde ‘The List’ ponen de manifiesto que “el sombrero de Hanbury también tocó la fibra sensible, ya que parecía idéntico a un sombrero usado anteriormente por Kate”.

