Nuevo desaire. Harry y Meghan no son invitados a la boda del padrino de su hijo

Que Harry y Meghan están cada vez más solos es un hecho. Ahora la famosa pareja, que no ha podido llevar a cabo con éxito todos los planes que tenían desde que salieron de Inglaterra, enfrentan un nuevo desaire. Según informó The Times los duques de Sussex fueron borrados de la lista de invitados a la boda de Hugh Grosvenor, uno de los grandes amigos de Harry, con quien ha tenido una estrecha relación desde que eran niños. Grosvenor, que ostenta el título de duque de Westminster y es un famoso multimillonario británico, se casará el 7 de junio del 2024 con su novia Olivia Henson.

El duque de Westminster no invitó a Harry a su boda, pero a William sí

Se sabe que, pese a que el duque y Harry son amigos, de hecho, Grosvevor fue uno de los selectos invitados al matrimonio de Harry y Meghan, además de que cuando nació Archie, el primogénito de Harry, este lo nombró padrino del pequeño. Lo anterior quiere decir que Harry y el duque de Westminster también son compadres.

Meghan y Harry no fueron invitados a la boda del duque de Westminster, el padrino de Archie, su hijo mayor. Fotografía por: GettyImages

No obstante, Hugh decidió que no era buena idea invitar a Harry y a Meghan a su enlace a mediados del 2024.

Por su parte, también trascendió que el rey Carlos, la reina Camila y los príncipes de Gales, William y Kate, ya recibieron las invitaciones y estarán en el matrimonio, que desde ya se anuncia como una de las bodas del año de Inglaterra.

También te puede interesar: Supuesto amante de la reina Letizia ratificó que tuvo un romance con ella cuando estaba casada con el rey Felipe

Según el diario The Times, la decisión de no invitar a Harry del duque de Westminster obedece a dos factores. De un lado, no quiere que su matrimonio sea el escenario de posibles momentos tensos que sin duda se darán si hubiere un encuentro entre William y su hermano menor, y adicionalmente, no quiere que la presencia de los duques de Sussex opaque su enlace o sirva de titulares para los tabloides interesados en la controvertida pareja.

El desaire no habría caído, por supuesto, nada bien entre la pareja que vive en California, Estados Unidos, y decidió separarse de la familia real en el 2020. También se habla de un sentimiento de decepción y tristeza, por parte de Harry, que cada vez se siente más alejado de su familia.

También hay que mencionar que la publicación del libro Endgame, del periodista Omid Scobie, ha aumentado la distancia y la tensión entre Harry y los Windsor.

El libro hace nuevas revelaciones sobre el comportamiento inadecuado y grosero de William frente a su hermano Harry, sobre comentarios racistas por el posible color de piel de Archie y asegura que hijo menor de Lady Di es una víctima de la familia real más famosa del mundo.

Aquí más noticias del entretenimiento que son noticia y tendencia