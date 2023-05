El príncipe Harry podría no volver a Estados Unidos. Las drogas serían la razón

Cuando el príncipe Harry lanzó el controvertido libro En la sombra, Spare en inglés, su propósito era poner al descubierto lo que él considera es la realidad e intimidad de la realeza británica. Su objetivo sin duda se ha cumplido y la familia del hijo menor de la princesa Diana de Gales ha estado durante las últimas semanas en el ojo del huracán por cuenta de las revelaciones que contiene el texto.

El libro por supuesto, le ha significado que pierda popularidad entre británicos que lo consideran un traidor. Su familia naturalmente tampoco ha visto con buenos ojos los textos, aunque oficialmente no han dicho mucho. Todo se sabe por fuentes extraoficiales o allegados al palacio, lo cual no es de extrañarse pues no es política de la casa Windsor estar desmintiendo esta clase de información que claramente los afecta con señalamientos, incluso delicados.

El libro del príncipe Harry se ha convertido en un bestseller que le ha significado una millonaria entrada, pero ahora significarle poner en riesgo su permanencia en Estados Unidos. Fotografía por: JUSTIN TALLIS

Dentro del libro, Harry habla de su relación, no muy buena con Camila, la reina consorte; de Kate, su cuñada; de William, el hermano con quien era entrañable y ahora no y por supuesto, de muchas experiencias de su vida propia. Son justamente esas anécdotas personales del mismo duque de Sussex las que lo tienen ahora en aprietos.

Harry, el hijo menor de Carlos III, ahora rey de Inglaterra, seguramente no dimensionó que sus confesiones al público podrían poner en peligro su estancia y residencia en Estados Unidos, donde reside desde que renunció a ser parte activa de la monarquía.

¿Mintió Harry en los documentos de inmigración?

La organización conservadora Heritage Foundation ha tenido en cuenta el trozo de texto del libro de Harry, de 38 años, que se refiere al consumo de drogas que hizo en el pasado, para pedir que se revisen sus papeles de inmigración. Y es que Harry de 38 y su esposa Meghan de 41 años tuvieron que haber respondido un extenso cuestionario para poder pedir la residencia estadounidense. En las preguntas del documento hay varias que se refieren al consumo de drogas o adicción en el pasado. La organización quiere verificar que el príncipe fue absolutamente sincero en sus respuestas como lo pide la ley migratoria americana.

Esta entidad solicita que se haga pública la respuesta del príncipe, ya que mentir supone un castigo radical, que puede derivar en la expulsión del país de la persona extranjera, en este caso Harry.

Sin embargo, a pesar de la demanda legal de 1400 páginas emitida por Heritage Foundation, aún no parece haber afán por revelar las respuestas del príncipe. Dentro del documento de demanda habría frases como: “Si el príncipe Harry ha disfrutado de un trato preferente, eso podría minar la confianza de la gente sobre la Justicia en cuanto a la igualdad de todos ante la Ley”.

Por lo pronto, solo queda esperar qué tan lejos es el alcance de la solicitud y si en verdad Harry fue tan sincero en el formulario como lo fue en su revelador libro.