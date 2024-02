Carlos III y otros miembros de la realeza inglesa que han tenido cáncer

Carlos III celebraba hace una semana que la masa hallada en la próstata resultó benigna, no obstante, los exámenes que le practicaron como parte del protocolo del procedimiento para eliminar dicho tumor, arrojaron una difícil noticia. El rey de Inglaterra lucha contra el cáncer, aunque no se ha oficializó en dónde está el mal en su cuerpo. Tampoco se sabe si su diagnóstico fue gracias a un examen de rayos x, una ecografía o análisis de sangre u otro tipo. Buckingham solo indicó que no era de próstata.

Ahora muchos medios británicos han recordado que el temible cáncer ha estado presente por generaciones en la familia más observada del mundo, la real inglesa.

Miembros de la realeza con cáncer

El abuelo de Carlos III y padre de la reina Isabel II, el rey Jorge VI sufrió cáncer de pulmón debido a que fumaba bastante. La enfermedad lo llevó a la muerte prematura en 1952, luego de una cirugía, cuando Isabel muy joven debió ascender al trono.

George Mountbatten, segundo marqués de Milford Haven, luchó contra el cáncer de hueso, y murió a los 45 años, el 8 de abril de 1938.

La inolvidable reina Victoria tuvo nueve hijos y dos murieron de cáncer. La princesa Victoria, que lidió con un cáncer de mama y Alfredo, duque de Sajonia-Coburgo y Gotha, quien padeció ese mismo mal en la garganta.

Más recientemente ha sido Sarah Ferguson, la duquesa de York y ex esposa del príncipe Andrés, hermano del rey, quien anunció que había sido diagnosticada con un cáncer de piel y que había sido descubierto a tiempo. El año pasado ya había luchado contra un cáncer de mamá, que finalmente combatió.

Volviendo a Carlos III, se sabe que el mal actual también fue descubierto a tiempo y que como una señal de solidaridad y cariño su hijo menor, Harry, voló en cuestión de horas desde Estados Unidos a reunirse con su enfermo padre por unos instantes. Harry ya se regresó a Los Ángeles, donde vive con Meghan y sus hijos. William, el hijo mayor de Carlos III, está remplazándolo en algunos eventos y compromisos.

