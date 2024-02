Meghan Markle no quiso ir a ver al rey Carlos III y Harry fue solo ¿por qué razón?

El 5 de febrero pasado el mundo conoció que el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer, aunque el comunicado oficial del palacio de Buckingham no detalló qué tipo de mal era o en qué etapa estaba, si afirmó que no correspondía al de próstata.

Naturalmente, la noticia tomó por sorpresa a toda la familia. Carlos III dejó su casa en Sandrington y viajó a Londres, donde ya se encuentra en tratamiento y William asumió algunas de las funciones de su padre en eventos, esto pese a que también está lidiando con el posoperatorio de Kate, la princesa de Gales, que solo volverá a sus compromisos después de la Pascua de Semana Santa.

Se ha establecido que tan pronto supo del diagnóstico de su padre, el príncipe Harry tomó un avión y 24 horas después ya estaba en Londres apoyándolo.

Así fue el viaje de Harry hasta Londres

El 6 de febrero en la tarde el hijo menor de Diana aterrizó en el aeropuerto londinense de Heathrow procedente de Los Ángeles. Llegó en un vuelo comercial de la aerolínea British Airways. Allí lo recogió un carro negro que lo llevó hasta Clarence House, lugar donde se encuentra el rey Carlos III. Pese a la disputa legal que Harry tuvo con las autoridades británicas por no brindarle la protección correspondiente a un miembro de la familia real cuando él y estuviera en Inglaterra, pues las autoridades aseguran que cuando renunció a su posición como miembro del clan real, también lo hizo a privilegios como la protección especial, aún así en esta ocasión Harry fue escoltado por varios carros de policía hasta la residencia del rey.

Se cree que el príncipe llegó tan rápidamente a Gran Bretaña porque antes de dar a conocer públicamente su diagnóstico llamó a su hijo en California a darle la noticia.

¿Por qué Meghan no fue a Londres a ver a Carlos III?

También varios medios han especulado que Meghan no solo se habría quedado en Montecito, California, donde reside la familia completa cuidando a los pequeños Archie y Lilibeth, sino porque no desea tener ningún tipo de desencuentro con algún miembro de la familia real. Además, es claro que ella no goza de una buena imagen entre el clan Windsor. De hecho, a la coronación de Carlos solo acudió Harry.

La llegada de Harry también marca una posible reconciliación con su hermano mayor William, futuro rey de Inglaterra. Si Meghan estuviera cerca esto seguramente no podría ser posible.

Recordemos que la relación del duque de Sussex y su familia se tensionó aún más, después de que él publicara la biografía en la que deja al descubierto algunos aspectos de la vida privada de la realeza. Por ejemplo, que William se presentó en su boda con Kate, pasado de copas.

Volviendo a la enfermedad de Carlos III que ha llevado a su hijo menor de regreso a Inglaterra, solo se sabe que fue descubierta en etapa temprana, aunque esto no es oficial. También se dice que en breve habrá reunión de los dos hermanos. La prensa británica está atenta a cualquier imagen reveladora.

