Manuela Gómez revela que tuvo radical cambio por su embarazo: ¿Cuál?

En el 2012, Manuela Gómez se convirtió en una figura pública de la televisión colombiana gracias a su participación en el reality del canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele. La exconcursante de ese formato, que compartió escena con otras figuras como Sara Uribe, Elianis Garrido, Edwin Garrido, Óscar Naranjo y Angélica Jaramillo, no ganó la competencia, pero se convirtió en una personalidad inolvidable para los fanáticos de la competencia.

Recientemente, la paisa compartió, a través de sus redes sociales, una noticia que puso contentos a sus seguidores. Tal y como lo evidenció en su cuenta de Instagram, se encuentra embarazada de su primer bebé.

Ya había sospechas acerca de la llegada de un nuevo integrante a su familia, aquella que conforma con su novio, Juan Pablo Restrepo, un influencer con más de 400 mil seguidores, sin embargo, fue en días recientes que contó, no solo la forma en la que se enteró de que iba a ser madre, sino también el sexo y nombre de su bebé.

“Y se dio lo que jamás me imaginé que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me premió con un bebé, por algo será. ¿Qué opinan? Increíble, ¿no?”, redactó.

El embarazo de Manuela Gómez

Luego de hablar de las noticias positivas, la empresaria aseguró que su estado de gestación está bajo mucho control, y que, de hecho, por eso se había demorado tanto en hacer pública la información. “Han pasado muchas cosas, les tengo que contar que ya voy para cuatro meses, la otra semana los cumplo oficialmente. Es un embarazo de alto riesgo, por eso guardé todo este tiempo el secreto, protegiendo la vida de mi bebé ante todo, quería gritarle al mundo lo que me estaba pasando”, añadió.

Los cambios de Manuela Gómez por su embarazo

En los últimos días, la antioqueña hizo una dinámica de preguntas y respuestas en la que habló de los cambios que ha tenido que hacer en su vida para garantizar el buen desarrollo de su primogénita.

“¿Cómo te has sentido en tu embarazo? ¿no te ha dado ansiedad o depresión?”, le preguntaron. “A veces me ha dado ansiedad, pero porque fumaba mucho vaporizador y a veces tomaba muchas bebidas energizantes, lo acepto. Me ha dado mucha ansiedad de tomarme una bebida energizante, qué rico, pero pues no, no puedo por el bienestar del bebé (...) En este momento, tanta cafeína le puede dar un infarto a Samanta, entonces pues, toca ser una mamá responsable y pues nada de nada que le pueda hacer daño”, respondió.