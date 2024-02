Karol G lanzará nueva canción con Dj Tiësto. ¿Cuándo y cómo se llama?

Karol G continúa demostrando por qué es una de las artistas más importantes, no solo en Colombia, sino también en el mundo entero. Durante la semana que recién terminó, ‘la bichota’ le dio inicio a su gira de conciertos llamada Mañana será bonito en América Latina. La colombiana logró reunir a 80.000 personas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La nacida en Medellín, que en el 2023 sumó varios logros a su vida profesional, entre ellos, ser la primera mujer latina en llegar a la posición número uno en el Billboard 200 con su álbum Mañana Será Bonito, ha estado compartiendo varios de los momentos más bonitos que vivido durante el inicio de su gira, aquella que cerró exitosamente en Estados Unidos el año pasado.

Puedes leer también: Shakira dejó misterioso mensaje que emocionó a sus fans. ¿Viene gira mundial?

Uno en particular llamó su atención e hizo que hiciera un importante anuncio. Fue gracias al gesto de un grupo de seguidores en la Ciudad de México que la paisa habló de su próximo lanzamiento musical. La antioqueña, en medio de unas de sus fechas en la capital del país azteca, vio un enorme letrero que decía: ‘no queremos vida si no es contigo’.

“Mis fanáticos son como ningunos otros”, mencionó mientras señalaba el homenaje que le estaban haciendo en el imponente escenario. La frase surgió de un texto que redactó la creadora de temas como Oki Doki y Gatúbela en su cuenta de X (antes Twitter). La oración dice: “No quiero vida si no es contigo”.

Te puede interesar: Así fue el show de Usher en el Super Bowl: invitó a Alicia Keys y otros artistas

Viendo la recepción que tuvo esta frase, la novia de Feid reveló que estará contenida en una canción que se llamará contigo,que saldrá a la luz el día de su cumpleaños, el 14 de febrero próximo, y que se trata de una colaboración con Dj Tiësto, con quien, en el pasado, ya hizo una canción llamada Don’t Be Shy, y un remix de su canción Provenza.

“Hace un par de días cité esta frase en mi twitter: ‘No quiero vida si no es contigo’. Ayer, mis fanáticos de Ciudad de México me tenían una sorpresa donde ellos, partiendo de esa frase, llevaron un cartel gigante que decía: No queremos vida si no es contigo, sin ellos saber que la frase hace parte de mi nuevo sencillo (...) El hecho es que me conmoví demasiado y no me aguanté las ganas de anunciarles la noticia de que esta canción sale el día de San Valentín, mi cumpleaños, el 14 de febrero (...) Gracias a todas las personas que se pusieron de acuerdo para este detalle tan increíble y a mi equipo por ayudarles a hacerlo posible”, mencionó Carolina Giraldo en las historias de su cuenta de Instagram.