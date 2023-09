“Volvimos”: Alina Lozano y Jim Velásquez retomaron su noviazgo ¿Hubo boda?

Tras un mes de haber anunciado su ruptura, Alina Lozano y Jim Velásquez sorprendieron a sus seguidores al comentar que, en medio de su viaje a Cartagena, se reconciliaron y decidieron retomar su noviazgo.

A la orilla del mar y vestidos de blanco, como si de su boda se tratara, la pareja de actores entregó esta noticia. Según la actriz de Pedro el escamoso, la señora Alba, madre de Jim, fue fundamental para que se unieran de nuevo.

“Yo sé que nos despedimos más que los hermanos Gasca, pero recuerden que ellos siempre vuelven y nosotros oficialmente volvimos. Gracias a mi amada Alba por este regalo, por tanto amor y por fortalecer nuestra relación. Aquí estamos casándonos”, dijo Alina Lozano por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

"Lo que ha unido la suegra, que no lo separe nadie", fue la bendición que Jim Velásquez y Alina Lozano recibieron de la señora Alba Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

Imágenes posteriores dejan en evidencia el momento en que Jim Velásquez se arrodilla y le propone matrimonio a la bogotana de 54 años, quien no dudó en aceptar y ponerse el anillo de compromiso.

“No sé si es hasta que la muerte nos separe, me dan ganas de llorar. Yo prefiero decir mientras que la vida nos una, mientras que el amor nos encuentre siempre, mientras que la fe en esta relación exista, mientras que la pasión esté con nosotros”, concluyó Alina Lozano entre lágrimas.

Así entonces, queda la duda de cuándo se realizará la boda entre estos personajes, pues antes de su ruptura estaba planeada para el mes de septiembre.

¿Por qué Alina Lozano y Jim Velásquez habían terminado su relación?

En el video, la actriz explicó los motivos de la ruptura: “se nos salió de las manos. En este momento estoy empezando a sufrir y yo no quiero esto. Yo paro en el momento que veo que no es sano para mí. La comunicación se empezó a afectar mucho y lo último que pasó me molestó enormemente, me desilusionó. Él sabe dónde estoy yo y lo que hago por mi propia iniciativa, porque soy así como pareja y Jim es diferente. No es un tema de celos, pero de pronto sale él en ese video con esa muchacha con la que tuvo una aventura, que también trabaja en las redes. Yo no tenía ni idea que él se había ido a Barichara con ella”.

Días antes, el actor compartió un video en el que aparecía con su expareja, vestidos de novios. Incluso, muchos pensaron que se habían casado. Eso disgustó completamente a Alina: “Eso no se hace. Hay cosas que no negocio, ni como mujer ni como pareja. Él está desecho, súper triste, pero uno tiene que asumir las consecuencias. Estoy agotada de la insultadera, del tema mediático”.