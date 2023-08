Jim Velásquez y Alina Lozano habrían vuelto gracias a la mamá del influenciador

Alina Lozano y Jim Velásquez llevan semanas siendo tema de conversación, luego de contarle a seguidores y medios de comunicación que pusieron fin a su relación amorosa, la cual fue duramente criticada, entre otras cosas, por la diferencia de edad que existe entre ambos, pues ella tiene 54 años y él 24.

A pesar de haber dicho que tomarían caminos diferentes en sus vidas y que no estaban dispuestos a tener una relación amistosa, ambos fueron vistos de viaje recientemente en Cartagena.

Y aunque en uno de los videos que Alina Lozano y Jim Velásquez colgaron a redes sociales se ve cómo discuten en pleno Centro Histórico, también queda en evidencia cómo intentan arreglar con unos besos. Esta situación dejó bastante confundidos a sus seguidores.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos del viaje entre la expareja es que la mamá del influenciador fue quien planeó las vacaciones, al parecer, con la intención de que mediten su decisión de cancelar el compromiso que tenían pactado para septiembre.

En otra de las publicaciones, por ejemplo, se ve cuando Alina Lozano y Jim Velásquez ingresan al Castillo San Felipe. Posteriormente, aparece en escena la mamá del también actor, quien alza sus brazos en señal de victoria porque habría logrado su cometido de unirlos otra vez.

Así entonces, queda esperar a ver si Velásquez y Lozano confirman o desmienten que su hayan retomado su relación.

¿Por qué terminaron Alina Lozano y Jim Velásquez?

La noticia la dieron a conocer por medio de una transmisión en vivo que realizaron en sus cuentas de redes sociales. Allí manifestaron que su ruptura fue por mutuo acuerdo.

“Creo que esto es necesario, que nosotros dos llegamos a un acuerdo, así como comenzamos públicamente, nos despedimos públicamente. Me llevo lo mejor que me brindaste, fui tan feliz”, mencionó.

En el video, la actriz explicó los motivos de la ruptura: “se nos salió de las manos. En este momento estoy empezando a sufrir y yo no quiero esto. Yo paro en el momento que veo que no es sano para mí. La comunicación se empezó a afectar mucho y lo último que pasó me molestó enormemente, me desilusionó. Él sabe dónde estoy yo y lo que hago por mi propia iniciativa, porque soy así como pareja y Jim es diferente. No es un tema de celos, pero de pronto sale él en ese video con esa muchacha con la que tuvo una aventura, que también trabaja en las redes. Yo no tenía ni idea que él se había ido a Barichara con ella”.