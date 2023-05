Video: Poncho Zuleta le ‘robó’ un beso a una joven y causó polémica: “no quería”

Aunque Poncho Zuleta ha sido considerado todo un juglar del vallenato por su importante recorrido musical, también ha protagonizado algunas polémicas relacionadas con su vida personal.

Polémicas de Poncho Zuleta

Varias veces ha estado en el ojo del huracán por aparecer con mujeres mucho menores que él, dándose besos en la boca, generando una ola de comentarios entre los internautas. En junio del año pasado fue fuertemente criticado por intentar besar a la fuerza a su colega Karen Lizarazo.

Luego, en marzo de este año, volvió a estar en el ojo público por afirmar que estaba saliendo con una mujer 42 años menor que él, llamada María Marriaga. Al final, se conoció que todo se trató de una estrategia de marketing para el lanzamiento de su canción La frunita.

Poncho Zuleta protagoniza nuevo escándalo

En las últimas horas, el intérprete de Mi hermano y yo se convirtió nuevamente en tendencia por un video donde aparece intentando besar en la boca a una joven, quien al principio intenta esquivarlo. Finalmente, terminan dándose un ‘pico’ que generó debate en redes sociales.

“Ese señor se aprovecha que lo idolatren para besar a quien se le plazca”, “seguramente piensa sacar un sencillo, con publicidad engañosa”, “¿por qué siempre tiene que ser bajo presión?”, “ese beso se sintió igual que comer un huevo sin sal”, “no sé qué relación hay ahí pero ella trato de zafar que no la besen en la boca”, “después de la frunita ya perdió credibilidad, esto también puede ser marketing”, “con eso nació una nueva influencer”, son algunos de los comentarios que han dejado en redes sociales los usuarios.

¿Quién es la mujer a la que Poncho Zuleta besó?

De acuerdo con el portal El Tiempo, la mujer en cuestión sería Ana Peña, una joven de 24 años que vive en Santa Marta, Magdalena, pero oriunda de Venezuela. De hecho, en el pasado fue vinculada sentimentalmente con el artista.

Al parecer, el hecho habría ocurrido en medio de un concierto del cantante vallenato. En el video aparece la mujer tratando de evadir el beso del artista y para ello le ponía su mejilla; sin embargo, finalmente cede y se besan rápidamente. Por ahora, ni el artista ni la joven se han manifestado al respecto.

¿Qué dijo Poncho Zuleta por las críticas que recibió?

A través de su perfil de Twitter, el cantante envió un contundente mensaje que fue relacionado por muchos como una indirecta para todas las personas que lo han criticado. “Las redes sociales no son más que una sala de juicio donde todo comentario acertado o desacertado será juzgado por personas que no tienen el criterio suficiente para brindar ningún tipo de opinión basado en su particular mundo. El odio está acabando el mundo”. Hace unas horas, agregó un nuevo mensaje: “un hombre solo no puede vivir, un hombre solo se puede morir”.