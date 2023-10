Video: Maluma golpeó a fanático que le agarró la mano durante su concierto

Días después de confirmar que será papá por primera vez, Maluma se ha convertido en protagonista de escandalosos titulares informativos, gracias a la inesperada reacción que tuvo con uno de los asistentes a su concierto en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Maluma agredió a fanático y le llovieron críticas en redes

Tal y como es costumbre, el reguetonero colombiano suele saludar a algunos fanáticos antes de montarse en el escenario a dar su presentación. Sin embargo, en esta ocasión un joven aprovechó que lo tenía cerca y le tocó la mano derecha.

Aunque en el video que registró lo ocurrido se observa que el contacto fue mínimo, el ‘Pretty Boy’ reaccionó de manera agresiva, se soltó de su fanático y con la otra mano le lanzó un golpe. Todo ante la mirada atónita de los demás asistentes.

Fue entonces cuando, desconcertados por lo que sucedió en pocos segundos, los miembros del equipo de seguridad de Maluma lo alejaron del público para evitar una confrontación mayor.

Como era de esperarse, las críticas en contra del intérprete de Hawái y Coco loco no tardaron en suscitarse a través de redes sociales, y entre estas destacaron aquellas que cuestionaron el proceder del paisa: “Se creen intocables, como si no fueran un seres humanos sino dioses”, “¿así es como le paga a las personas que lo han llevado a donde está?” y “ojalá no se haya quedado a verlo, o al menos yo no me habría aguantado tremenda grosería”.

Otros problemas de Maluma con sus fans

En septiembre de 2021, el antioqueño viajó a Nueva York para cumplir con uno de sus compromisos profesionales. Horas antes de esta presentación, varios de sus seguidores se lo encontraron en la calle, pero uno de ellos se acercó de más y lo tomó por el brazo.

Esto causó gran molestia en el artista colombiano, quien le pegó un manotazo a su fanático para que lo soltara y lo recriminó por tomarlo a la fuerza.

Otro episodio de conflicto con una fanática ocurrió hace poco, en medio de su visita a San Antonio (Texas), cuando vivió un incómodo momento que quedó grabado en video y se volvió viral gracias a las redes sociales.

En dichas imágenes se muestra que todo ocurrió cuando el cantante caminaba entre la multitud que intentaba saludarlo, tomarse una foto con él o tan solo tocarlo. No obstante, una mujer decidió ir más allá y lo tomó por la fuerza e intentó besarlo.