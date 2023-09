Tras su ruptura con Rauw Alejandro, Rosalía ‘copió’ estrategia de Shakira

A finales de julio, Rauw Alejandro y Rosalía sorprendieron al anunciar que pusieron fin a su relación amorosa. Sin embargo, como no mencionaron los motivos de la ruptura, en redes sociales surgieron una gran cantidad de rumores al respecto. Incluso, una versión de falsa infidelidad resultó salpicando a una exparticipante del ‘Desafío’.

Teniendo en cuenta que el noviazgo con el puertorriqueño terminó casi al mismo tiempo que Motomami World Tour, su primera y más reciente gira mundial de conciertos, la catalana optó por enfocarse en su carrera y crear música nueva para sobrellevar esta etapa.

Además, con la intención de aumentar su impacto entre el público de América Latina, pero sobre todo el de Estados Unidos, Rosalía nombró nueva mánager y muchos aplaudieron su ‘fichaje’.

Expertos aseguran buenos resultados para Rosalía gracias a su nueva contratación Fotografía por: Kiko Huesca

¿Quién es la nueva mánager de Rosalía y qué tiene que ver con Shakira?

La española llevaba más de seis meses sin representante, pues finalizó su relación laboral con Rebeca León en febrero de 2023. A partir de entonces, fueron varios los nombres con los que se vinculó a la ‘Motomami’, pero ninguno fue oficializado.

Fue hasta el 14 de septiembre que la revista Billboard anunció como nueva mánager de Rosalía a Jaime Levine, mano derecha de Shakira durante más de 10 años y a quien se le adjudica parte del ‘boom’ que tuvo la colombiana en territorio norteamericano. De hecho, en la actualidad continúan trabajando para proyectos de gran envergadura.

Con sede en Nueva York, la agencia de Levine se ha encargado de poner a una gran cantidad de artistas en las principales estaciones de radio del país y los listados más importantes de la industria.

Cabe mencionar que Rosalía tiene una de las mejores proyecciones del momento, pues con su primer gira mundial realizó 66 conciertos en 21 países y se presentó en festivales como Coachella y Lollapalooza de Chile, Argentina y París.

“La lista de bendiciones que Motomami me ha dado es infinita y Motomami se termina en París (...) Tantos de vosotros me habéis conocido gracias a este proyecto, gracias a este disco y a los que os estoy muy, muy agradecida. El siguiente capítulo aún no sé cómo será. Hay algunas ideítas, o ilusiones, pero pues yo qué sé, solo Dios sabe”, fue el mensaje con el que concluyó su presentación ante el público francés.

Con tan solo seis años de carrera profesional, la artista tiene en su palmarés dos Premios Grammy, once Grammy Latinos, dos Billboard Women in Music, cuatro Premios Juventud, cuatro MTV Video Music Awards, cinco Los 40 Music Awards, entre otros.