Rauw Alejandro y Valeria Duque: mujer que creó el rumor de infidelidad se retractó

La ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía ha dado bastante de qué hablar en medios de comunicación, sobre todo por una serie de publicaciones que hizo una mujer llamada Juliana García Echeverri, quien indicó que una supuesta infidelidad del puertorriqueño fue la razón por la que todo terminó.

La otra implicada en la historia fue Valeria Duque, una modelo paisa a la que García señaló de intervenir en la relación. De hecho, dijo en su momento que el artista y la joven habrían tenido un affaire, luego de un concierto que él brindó en la ciudad de Medellín.

El rumor se volvió viral en X (antiguamente Twitter), al punto que el propio Rauw Alejandro se pronunció públicamente sobre el tema y desmintió que esto haya ocurrido. Misma versión entregó Valeria Duque, quien tomó cartas en el asunto y empezó un proceso legal en contra de Juliana García.

¿Cómo ha avanzado el caso judicial entre Valeria Duque y Juliana García por lo dicho sobre Rauw Alejandro?

En las primeras horas del 28 de agosto, la firma de abogados De la Espriella Lawyers, contratada por Duque para su defensa, publicó un comunicado en el cual informan que García Echeverri se retractaría del rumor que difundió por X.

“(1) Se ofrece retractación pública indicando que nada de lo afirmado en el trino es cierto. (2) Se elimina de forma inmediata el contenido del trino y su respectivo hilo. (3) Se abstiene en el futuro de realizar comentarios o menciones relativas a Valeria Duque respecto de estos hechos. (4) Se autoriza expresamente el uso y difusión de la retractación, con fines de restablecimiento del derecho al buen nombre que le asiste a Valeria Duque”, explica el documento.

Tal y como lo afirmaron los abogados de Duque, Juliana García reapareció en redes sociales, pero esta vez para retractarse sobre las declaraciones que afectaron, además, a Rauw Alejandro y a Rosalía.

“Todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su entorno”, aseveró la mujer, aunque Duque no aceptó esta retractación por considerar que no dejó en claro que dicha historia es inventada.

La historia de amor entre Rosalía y Rauw Alejandro

Los artistas se conocieron gracias a contactos en la industria musical que tenían en común, aunque fue el boricua quien mostró primero el interés en que esto sucediera, pues jamás ocultó su admiración por la intérprete de Despechá.

Los rumores de noviazgo comenzaron a mediados de 2020 gracias a una foto que la española compartió en redes con Rauw Alejandro. A pesar de la insistencia con el tema, ambos negaron todo ante los medios y mantuvieron en secreto la relación.

Fue hasta septiembre de 2021, el día del cumpleaños de Rosalía, que los novios se animaron a confirmar públicamente que llevaban tiempo saliendo. Desde entonces acapararon titulares, se robaron los corazones de millones de personas y hasta estrenaron juntos un álbum titulado RR.