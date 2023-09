Taylor Swift busca periodista para pagarle millonaria suma: de cuánto se trata

Una particular oferta de trabajo está llamando la atención de periodistas del mundo entero. De acuerdo con la vacante publicada en la web de empleos Gannet, Taylor Swift está buscando a un comunicador con las suficientes habilidades para trabajar de la mano con su equipo y documentar al público sobre cada uno de sus pasos.

¿Qué tiene que hacer el profesional para ser elegido?

“El candidato seleccionado es un periodista motivado, creativo y enérgico, capaz de captar la emoción en torno a la gira de Swift y el próximo lanzamiento de su álbum, al tiempo que proporciona un análisis reflexivo de su música y su carrera”, inicia diciendo la oferta de trabajo. Los aspirantes cubrirían solamente temas de Taylor Swift en los medios Tennessean y USA Today.

“Buscamos a un periodista con voz, pero sin prejuicios, capaz de cultivar rápidamente una audiencia nacional a través de contenidos inteligentes diseñados para satisfacer a los lectores en sus términos”, continúa. Dentro de las tareas específicas está seguir la gira The Eras, de Swift, y con el material recopilado hacer una crónica sobre la artista. La idea es que el público conozca lo que hay detrás del trabajo de la creadora de temas como Shake it off.

El seleccionado podrá acceder a un salario de entre 21,63 y 50,87 dólares por hora, además, debe tener disponibilidad para viajar constantemente con la artista. Entre otros requisitos, debe tener suficiente experiencia en el tema, además de un enfoque claro en temas de video, textualmente, “un escritor enérgico, fotógrafo y profesional de redes sociales”.

La millonaria gira de conciertos que está haciendo Taylor Swift

Taylor Swift es una de las artistas más importantes de la industria de la música del mundo. En la actualidad, como se mencionó previamente, se encuentra adelantando su gira The Eras. La gira tiene fechas ya pactadas hasta el año 2024. De acuerdo con medios especializados, por cada concierto de ese tour, Swift está ganando más de diez millones de dólares.

De acuerdo con el portal especializado Bloomerang Economics, la gira de Swift y la de Beyoncé están cerca de romper el récord de las mayores giras de la historia de la música. Según destaca ese medio financiero, lo que se espera es que, para el tercer trimestre del año, los seguidores de las dos cantantes logren añadir al producto interno bruto de los Estados Unidos unos 5.400 millones de dólares.