Shakira y sensual modelo de su video cenaron en Nueva York: ¿hay romance?

El pasado 22 de marzo fue el día en que Shakira decidió sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran, aquel con el que prometió darle cierre a una de las épocas más difíciles de su vida: su pública separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Fue en junio del 2022 que la pareja hizo pública la noticia de que su relación amorosa de más de diez años había llegado a su fin. En su momento la ruptura se hizo más escandalosa por sus razones, pues se habló de una infidelidad por parte del deportista con una mujer mucho menor que la barranquillera llamada Clara Chía.

La cantante no se quedó callada y, de hecho, incluyó en su disco la colaboración musical que hizo con el productor argentino Bizarrap, en la que expuso detalles de la conclusión de su romance, incluyendo el nombre de la supuesta amante del papá de sus dos hijos.

Shakira ‘paralizó' el Times Square de Nueva York

Recientemente, agregó a su lista de sorpresas para sus seguidores una presentación sorpresa en las calles de Nueva York. La barranquillera, según medios internacionales, ‘paralizó’ el Times Square con su presencia y logró juntar a 40 mil personas que pudieron verla en vivo y en directo de manera gratuita.

“Qué experiencia tan loca. 40.000 mil de ustedes en el Times Square. Tengo escalofríos. Gracias por tan increíble bienvenida y por venir de fiesta conmigo, Nueva York”, redactó la cantautora al lado de un fragmento de su presentación.

Luego de su exitosa presentación, ‘Shak’ se fue a celebrar con sus amigos y compañeros de trabajo, entre ellos, Lucien Laviscount, el sensual modelo del video de su canción Puntería que tanto llamó la atención ven redes sociales. El actor, conocido por su papel como Alfie en la serie de Netflix Emily in Paris, fue captado con la artista pasando un buen rato y festejando el éxito de la creadora de Acróstico y Monotonía.

Seguidores de la bailarina aseguran que entre ambos podría haber un romance, sin embargo, nada se ha demostrado, y la costeña estaría soltera y trabajando en ella y en su carrera. En una entrevista ofrecida a Jimmy Fallon, esta semana, comentó: “He estado sacando música aquí y allá, pero me ha costado mucho reunir un conjunto de trabajo. No tenía tiempo por el factor marido, ahora estoy sin marido. Pero ¡sí, el marido me estaba arrastrando! Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”.