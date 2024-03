Sara Uribe reveló la dolorosa traición que vivió: “Te quiero así, de lejos”

Además de ser reconocida por su trabajo en la televisión, Sara Uribe se ha ganado un sólido espacio en las redes sociales por su belleza y carisma. La ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele, en el 2012, se ha convertido en una importante figura, no solo de la pantalla chica nacional, sino también de la generación de contenido para internet.

La paisa suele compartir varios aspectos de su vida personal con las más de siete millones de personas que la siguen en redes. Hace días, en uno de los videos que publicó en su cuenta de Instagram, la modelo hizo una reflexión acerca de la traición y de cómo alejarse de alguien aunque sea doloroso.

“A veces dejar ir amigos es más duro que dejar ir a un amor, pero todos nos reponemos, todos sanamos y volvemos a estar bien. Compártele este mensaje a esa persona que está con “tusa” por su amiga/o y recuérdale que la vida siempre nos pone a todos en donde debemos estar”, mencionó al lado del extenso video que compartió en su cuenta de Instagram.

Tal y como reflexionó, se ha hablado muy a la ligera del tema de soltar y dejar ir cuando a ella misma se le ha dificultado tanto, a lo largo de su vida, tomar ese tipo de decisiones trascendentales.

¿Qué le pasó a Sara Uribe?

“Te mentiría si te digo que tu adiós no me dolió, pero te quiero así, de lejos (...) No estoy preparada para hacerlo, pero para lo que sí estoy preparada es para tener una maleta empacada y salir corriendo siempre por miedo a amar y a ser amada (...) cuando nosotros empezamos a sentir esto, nos empezamos a llenar de personas que rellenan nuestra vida (...) a veces, para mí es duro tener que dejar ir a alguien que no me hace bien (...) dejar ir a alguien que fue importante en mi vida, siempre va a dejar una grieta en mi corazón”, mencionó.

Sara aseguró que es importante escoger bien a las amistades y pensar bien con quién se decide ser abierto y compartir los sentimientos más profundos. La antioqueña le aconsejó a sus seguidores ser muy consciente de lo buenas personas que son y cómo, por lo mismo, lo único que merecen es ser tratadas a la altura.