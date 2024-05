Shakira le respondió a Tom Cruise el piropo sobre sus caderas. ¿Le incomodó?

Luego de su separación de Piqué, Shakira ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, pero, hasta el momento, la artista barranquillera no ha confirmado estar en una nueva relación amorosa, a diferencia del exjugador del Barcelona, quien se ha mostrado muy enamorado de su novia Clara Chía, la mujer con quien habría engañado a la colombiana.

Shakira. Fotografía por: @Shakira - Instagram

La cantante ha estado enfocada en su carrera artística y en el cuidado de sus hijos Milan y Sasha. De igual manera, después de muchos años, la intérprete de Monotonía ha vuelto a eventos públicos y se ha reencontrado con varios de sus amigos y colegas; incluso, ha estado más de cerca con el mundo del espectáculo que, por apoyar la carrera deportiva de Piqué, había descuidado.

¿Qué dijo Tom Cruise de Shakira?

En el 2023, el actor Tom Cruise fue entrevistado en el programa Despierta América, de Univisión, donde fue cuestionado por Shakira, luego de unos rumores que apuntaban a que, supuestamente, estaban saliendo en un plan de algo más que una amistad.

El actor no dudó en llenar de elogios a la colombiana, afirmando que le parecía muy buena persona. “Es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo... Ella es muy buena persona”, dijo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención y se convirtió en tendencia fue que, cuando le preguntaron sobre los movimientos de caderas de la ex de Piqué, el galán de las películas afirmó: “¡No, sus caderas no mienten! ¡No lo hacen!”.

Para muchos, esa respuesta de Cruise alimentó los rumores de un supuesto romance; sin embargo, esas especulaciones fueron silenciadas cuando más adelante comenzaron a vincular a la cantante con más hombres.

¿Qué piensa Shakira de las palabras de Tom Cruise?

El pasado 6 de mayo, Shakira asistió por primera vez a la controversial Met Gala, donde llegó con un despampanante vestido rojo de Carolina Herrera. Durante ese evento, la periodista Jessica Rodríguez recordó el comentario de Tom Cruise y le preguntó a la barranquillera qué opinaba de eso.

“Hace unos meses entrevisté a Tom Cruise y le dije: ‘las caderas de Shakira no mienten’, y él me dijo: ‘No, no mienten’”. Sin mayor reparo, Shakira no dudó en responderle de la manera más tranquila y serena. “Tiene razón, son las caderas más honestas que hay”.

Finalmente, la artista expresó su felicidad de haber estado en esa importante gala. “Estoy feliz de estar en la Met Gala, ya había tenido la oportunidad de venir antes pero nunca pude realmente porque estaba muy ocupada, pero ahora se dieron las cosas”.

Amo ver a @Shakira reaccionar, cuando le dicen ¡Que viva Colombia! y ella ¡Qué Viva! 🇨🇴🎉, además de reaccionar al comentario de Tom Cruise y decir que sus caderas no mienten y ella “son las caderas más honestas” 😅, explica su vestido que es una rosa, además de los niños en casa pic.twitter.com/Rn4hw8gGiv — Andrés Guillén 🐺💎🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) May 9, 2024

Recordemos que, en medio de los rumores de la supuesta relación de Shakira y Tom Cruise, el portal US Weekly afirmó que solo tenían una amistad porque a ella no le interesaba el actor. “A Shakira no le interesa tener nada romántico con Tom. No quiere salir con él, ni con nadie más, porque está concentrada en sus hijos y en su carrera... Por ahora”.