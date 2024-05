La razón por la que Juanes no ha colaborado con Shakira. ¿No son amigos?

Tras su separación de Piqué, Shakira ha estado dedicada a su carrera musical, lanzando colaboraciones con diferentes artistas nacionales e internacionales, entre ellos, Bizarrap, Karol G, Rauw Alejandro y Grupo Frontera.

Shakira y Juanes: ¿por qué no han hecho una canción juntos?

Algunos fanáticos de la barranquillera y Juanes han estado esperando una colaboración entre ellos; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible.

En una reciente entrevista para el podcast Molusco TV, el presentador Jorge Pabón le preguntó “¿Por qué nunca se ha visto una colaboración entre Shakira y Juanes?”.

El antioqueño aclaró que no se trata de una enemistad como se ha rumorado en redes sociales, sino, realmente, porque las cosas no se han dado. ”Con Shakira yo creo que eso tiene que ser algo natural, que fluya. El día que fluya, lo haremos”, aseguró.

En otra oportunidad, para otra entrevista, afirmó: “Yo creo que las colaboraciones tienen mucho que ver con la energía y la química que uno siente”.

Los internautas han dejado sus opiniones sobre lo que dijo el cantante: “por que fue su mayor hater cuando Shakira empezó a cantar en inglés”, “yo creo que si Shakira hace una colaboración con Juanes se vuelve famoso. Así como Shakira le ayudó a Carol la volvió famosa”, “no han colaborado por qué cuando Juanes era famoso criticaba a Shakira y hoy en día ya no es nadie, así que eso no pasará”, “oiga de verdad Juanes y Shakira será el mejor dúo de la historia”, “por allá en el 2002 alguien se inventó que Juanes y Shakira eran rivales, y parece que J se lo creyó porque usó una camiseta de ‘Se habla español’ criticando el crossover de Shakira”, “Juanes no lo va a reconocer pero no han colaborado porque él era uno de los críticos de Shakira a inicios de los 2000″.

¿Shakira le envió nueva indirecta a Piqué?

Recientemente, la cantautora barranquillera fue elegida como portada de la revista británica Marie Claire, donde una vez más abrió su corazón y habló de su vida personal y profesional.

“Siempre soñé con tener una familia de cuatro. (Tras separarse) Por un tiempo sentí como una mesa de tres patas. Me preguntaba cómo íbamos a sobrevivir, cómo lo íbamos a hacer… (Sus hijos y ella) Hablamos mucho. Tenemos un diálogo constante. Escucho sus opiniones y viceversa. Lo solucionamos”, aseguró.

De igual manera, aprovechó para referirse a la crianza de sus hijos Milan y Sasha, con una aparente indirecta para Piqué. “Me he fijado como objetivo personal criar muchachos leales y hombres honestos. Quiero que sean hombres de palabra. En el mundo actual, la palabra de una persona muchas veces no vale nada. La gente promete demasiado y no cumple lo suficiente. Y quiero que mis hijos sean exactamente lo contrario”.