Se fue otra periodista de ‘Noticias Caracol’: “me despido con inmensa gratitud”

Noticias Caracol se ha convertido no solo en el noticiero más visto por los colombianos, sino también, en una escuela para múltiples periodistas, presentadores, camarógrafos, técnicos, entre otros, quienes han crecido profesionalmente en ese medio de comunicación.

Jullieth Cano se despidió de ‘Noticias Caracol’

Esta semana, Yesenia Carrillo sorprendió al revelar que había renunciado a Noticias Caracol. Por medio de su cuenta de Instagram envió un mensaje expresando su agradecimiento a los televidentes, jefes y todo el equipo del informativo por más de una década de trabajo.

Ahora, la también reportera Jullieth Cano, corresponsal de Cúcuta, Norte de Santander, también sorprendió a sus seguidores al revelar que no estará más en el noticiero.

“Después de 7 años y medio de ser la corresponsal de @noticiascaracol en Norte de Santander me despido con inmensa gratitud. Este trabajo fue mi sueño hecho realidad, un lugar donde reí, lloré y viví experiencias inolvidables, siempre trabajé honestamente y con el corazón. En @noticiascaracol crecí tanto personal como profesionalmente, y he aprendido más de lo que jamás imaginé. Me llevo recuerdos preciosos y valiosas lecciones que siempre atesoraré”, se lee en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 107 mil seguidores.

Aunque se desconoce su nuevo destino, Jullieth agradeció a sus jefes por la oportunidad y, por supuesto, a quienes la apoyaron durante todo este tiempo. “No fue una decisión fácil, pero es hora de abrir un nuevo capítulo en mi vida. Gracias a todos mis jefes y coordinadores de mesa que me han escrito mensajes tan hermosos que me reconfortan”.

Durante su tiempo en Noticias Caracol, Cano no solo informó sobre los acontecimientos diarios, sino que también fue testigo de eventos trágicos, como el atentado en Cúcuta, que describió como “dantesco y doloroso”. Su capacidad para transmitir las emociones y realidades de tales incidentes ha dejado una huella gran huella en las nuevas generaciones del periodismo.

Jullieth Cano también se despidió de Blu Radio

La reportera también trabaja en la emisora Blu Radio, de donde también se despidió. “9 años siendo corresponsal de @bluradio en Norte de Santander, hoy también me despido con mi corazón lleno de gratitud, fueron demasiados informes, historias y denuncias de mi departamento, gracias a ustedes oyentes por siempre estar pendientes de mis notas y gracias a mi casa @bluradio por el respaldo y el apoyo siempre”.

Sus seguidores resaltaron su profesionalismo a la hora de contar las noticias más importantes de su región: “La mejor periodista de Norte de Santander”, “se abren caminos para ti”, “que esta nueva etapa llegue muy cargada de más bendiciones y cosas positivas”, “una excelente profesional. Mi admiración y cariño. Además, se nota que eres un gran ser humano, con mucha empatía”, “éxitos siempre”.