Salvador, hijo de Carolina Cruz, tuvo nueva dificultad de salud. ¿Qué le pasó?

La vida de la presentadora Carolina Cruz ha sido de gran interés para sus seguidores, quienes no solamente se han interesado en conocer sobre su área profesional, sino también sobre su vida privada, sobre todo, cuando se trata de sus hijos Matías y Salvador, o de su pareja Jamil Farah.

Te puede interesar: Esta es la cirugía estética que se hizo Carolina Cruz este año. ¿Se nota el cambio?

Carolina Cruz. Fotografía por: Instagram Carolina Cruz

La también modelo vallecaucana es muy activa en su cuenta de Instagram donde tiene 7,6 millones de seguidores. A través de la dinámica de ‘Preguntas y respuestas’, Cruz revela varios detalles de su día a día, manteniendo informados a sus fanáticos.

¿Qué le pasó al hijo de Carolina Cruz?

Este fin de semana, Salvador, hijo de Carolina Cruz sufrió una nueva afectación de salud, esta vez por cuenta de una gripa muy fuerte. Así lo contó la presentadora por medio de una historia acompañada de una foto suya haciendo ejercicio: “Retomando... La semana pasada solo entrené el viernes porque Salva estuvo con una gripa tenaz y esta mamá gallina no descansa por cuidarlos jajaja hoy de nuevo 5:00 am y en la tarde otra vez ya que me estoy preparando para un súper proyecto, después les cuento”, escribió. Aunque no reveló más detalles, sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes esperando que el niño tenga una pronta recuperación. La modelo causó curiosidad al revelar que iniciará un nuevo proyecto, del cual tampoco brindó más información. Sus seguidores están a la expectativa por conocer de qué se trata, si dejará Día a Día o si se trata de algo alterno al matutino de Caracol Televisión.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En una entrevista con Día a Día, la presentadora se refirió hace un tiempo al problema de salud que tuvo Salvador a los pocos meses de nacido. “Se empieza a acumular el agüita, que es como el líquido cefalorraquídeo que tenemos todos en la cabecita y generalmente todos lo eliminamos normalmente. Salva hizo el proceso muy bien hasta los tres mesecitos y ya después el proceso se paró, es como si la tubería se le hubiera tapado”, contó.

Debido a eso, el pequeño tuvo que enfrentarse a unas cirugías por la macrocefalia que padecía. Posteriormente, se sometió a un extenso tratamiento. Afortunadamente, el niño ya está sano y es protagonista de varias publicaciones de Carolina.

Separación de Carolina Cruz se dio al tiempo con la enfermedad de su hijo

Mientras enfrentaba el proceso con su hijo, la presentadora también se separaba de Lincoln Palomeque, quien fue su pareja durante casi 14 años. “No logré hacer una tusa de separación porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente en un 2.000 % enfocada en mi hijo”, dijo en Los informantes, de Caracol Televisión.

Vea también: Carolina Cruz reveló cómo y en dónde conoció a su novio Jamil Farah: “qué peligro”

En esa misma entrevista, aseguró que la relación terminó en muy buenos términos. De hecho, actualmente son muy buenos amigos. “Obviamente, una separación es difícil para cualquier persona, es dolorosa, pero creo que en nuestro caso ha sido muy sanador, tranquilo, muy amoroso, y es lo más lindo que me ha parecido de todo, porque al fin y al cabo los dos vamos a estar juntos el resto de la vida por nuestros hijos; a mí no me interesa pelearme con el papá de mis hijos porque los únicos afectados van a ser mis hijos, ni siquiera yo. Que así sus papás no estén juntos, crezcan en una familia que se respeta, en una familia donde hay valores, y afortunadamente eso ven mis hijos todos los días. Por eso creo que ha sido un proceso más que doloroso, muy sanador”.