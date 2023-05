‘Robaron’ a Giovanny Ayala en París: “pensé que solo era en Colombia”

La vida de Giovanny Ayala ha sido de gran interés para sus seguidores, sobre todo cuando tiene que ver con su área privada. El intérprete de Anoche la escribí cuenta con 426 mil seguidores en su perfil de Instagram, con los que constantemente está interactuando mostrándoles fotos y videos no solamente de su carrera artística, sino también de su vida personal.

Giovanny Ayala Fotografía por: Instagram @giovannyayalaoficial

¿Qué pasó con Giovanny Ayala en París?

Durante estos días, el artista se encuentra disfrutando de unas vacaciones en París, con motivo de su cumpleaños. Ayala está acompañado de su prometida y su progenitora.

En sus redes ha posteado algunos de los lugares que han visitado en Europa, entre ellos la Torre Eiffel. “Momentos maravillosos que quiero compartir con ustedes muchas bendiciones para todos”, escribió en uno de los posts. A juzgar por las imágenes, el cantante la está pasando muy bien, celebrando sus 47 años.

¿Robaron a Giovanny Ayala?

No obstante, en uno de los videos que subió, contó que lo “robaron” en París. “No, qué inseguridad aquí, yo pensé que era en Colombia no más. Me vine en cicla y vea me robaron la llanta. Me tocará irme en Uber porque qué más”.

Muchos de sus seguidores comentaron su publicación. “París es peor que Bogotá, parece que no, pero sí”, “no terrible en todo lado, qué inseguridad”, “pilas con esa inseguridad”, “uno no puede dar papaya”, “terrible tanta inseguridad”.

Lo que llamó la atención de otros internautas fue que la bicicleta se ve vieja, por lo que muchos aseguraron que no es verdad lo del robo, sino que, por el contrario, podría tratarse de una broma por parte del cantante. La teoría de algunos es que, posiblemente, mientras caminaba por esa calle, se la encontró en esas condiciones y quiso bromear al respecto. “No creo, esa bicicleta está muy fea y no creo que él la monte”, “puro cuento, esa cicla vieja no es de él ja, ja, ja”, “la gente le comió el cuento”, “qué mentira”, “seguro es un tema para alguna canción”, “suena muy actuado eso”, “en París quien se va a pegar de esa rueda vieja y oxidada”.