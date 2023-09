Rapelo del “Desafío” lamentó la muerte de amigo cercano: “descansa en paz”

A través de sus redes sociales, Rafael Arturo Rapelo Yance, reconocido como Rapelo, participante de Desafío: The Box, 2023, lamentó la muerte de uno de sus grandes amigos, el influenciador Alfredo Villamizar.

“No lo puedo creer, papi, que ya no estarás. Descansa en paz, mi ‘Alfre’ (...) No sabes lo triste que me has dejado, mi ‘Alfre’. Saber que ya no estarás para hablar, joder, chismosear. Me dejaste solo para esos planes y proyectos que teníamos. Me dejaste el alma arrugada y el corazón partido”, escribió en una historia de Instagram.

De acuerdo con lo reportado por varios medios, Villamizar Moreno, reconocido en redes sociales como ‘La diva’, falleció a los 26 años, tras ser víctima de un atraco. Quienes lo asaltaron, dicen los informes de las autoridades, lo habrían ‘escopolaminado’.

Aunque fue atendido en el Hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, falleció a la madrugada del 17 de septiembre, por complicaciones respiratorias consecuentes de una infección pulmonar. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades.

Rapelo reveló qué dijo su novia por sus coqueteos con Juli en el ‘Desafío The Box’

Durante la transmisión del programa de pruebas físicas del Canal Caracol, a Rapelo y Juli se les vio siempre muy juntos, especialmente, cuando hacían parte del equipo Alpha. Entablaron una gran amistad, incluso, llegaron a dormir juntos y casi siempre se les veía hablando en secreto, de manera cariñosa. Muchos de sus compañeros comenzaron a especular que entre ellos dos había algo más que una amistad.

En una entrevista con Caracol TV, el deportista explicó qué pasó realmente con su compañera. “Entre Juli y yo, desde el día uno que entramos a la casa Alpha nos conectamos en el sentido de ‘vamos a apoyarnos y cualquier cosa, que te sientas mal, vamos a apoyarnos. Fue con ella con quien se empezó porque uno conecta con ciertas personas”, inició diciendo.

“La verdad hicimos una buena amistad allá adentro, nos comunicábamos bien, cualquier momento que estuviese uno ‘bajoneado’ o el otro, siempre estábamos ahí, pero fue una buena amistad y ahí quedó, somos muy buenos amigos, nos la llevamos bien, la gente no va a entender, cada quien es libre de expresar las cosas que ven, pero uno en realidad es el que sabe cómo fueron las cosas y pues yo lo digo y sé cómo fueron que hicimos una buena amistad y la conexión fue bacana”, concluyó.