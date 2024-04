¿Qué le pasó a Luisa Fernanda W en los pies? Esto dijo ante las críticas

Luisa Fernanda W, una de las figuras más importantes del mundo del internet en Colombia, acumula en su base de seguidores a casi 20 millones de integrantes.

Sus fanáticos, que están al pendiente de cada uno de sus pasos, suelen dejarle, a la creadora de contenido, decenas de comentarios de apoyo en sus publicaciones en redes sociales, así como cuestionamientos acerca de su vida personal.

Es de recordar que la empresaria sostiene una estable relación con su pareja, y prometido, Pipe Bueno, desde el 2019. Con el músico tiene dos hijos, Máximo, que nació el 28 de octubre del 2020, y Domenic, quien vino al mundo el 27 de octubre del 2022.

La paisa, en varias ocasiones, ha tenido que salir a defenderse de las críticas que le hacen algunos internautas sobre su cuerpo, de hecho, fue este año cuando respondió a quienes aseguraban que parecía estar embarazada de un tercer bebé.

¿Luisa Fernanda W está embarazada?

“Imagínese que hace 7 meses me están diciendo que “estoy embarazada” y apenas hace un año tuve mi segundo hijo, y vuelvo a tocar este tema para que ustedes vean a nosotras las mujeres como se nos exige vernos siempre perfectas, de verdad es mucha presión. Así como estoy hoy me siento cómoda, pero también les cuento que estoy haciendo todo por recuperar mis hábitos saludables y volver a estar en el peso que me gusta, por ahora voy a mi ritmo y sin presió️n”, dijo en su cuenta de Instagram el pasado 2 de marzo.

En días recientes, la antioqueña subió unas fotografías en las que se mostró tomando unas cortas vacaciones. Llamó la atención de la influencer los comentarios de esa foto, por lo que decidió contestarlos. En los mensajes que le llegaron, internautas señalaron que algo andaba mal con sus pies. “¿Qué le pasó en los pies?”, preguntaban los curiosos.

“Comentarios que la gente hace porque cuando ven una foto que está bien, pues siempre intentan buscar algún defecto. Entonces, ¿qué les pasó a los dedos de tus pies? ¡Eh! A los dedos de mis, pies pues no les pasó absolutamente nada están perfectos (...) las sandalias tampoco me quedan grandes. No, perfectas. Miren que sandalias de hecho tan divinas, de una marca colombiana, están perfectas. O sea, qué más queremos. Siempre le quieren buscar el pelo al caldo”, contestó la prometida de Pipe Bueno, exjurado de Yo me llamo, con el humor que la caracteriza.