¿Qué le pasó a Lincoln Palomeque? Se hizo procedimiento clínico por su salud

Las redes sociales son el medio por el cual los internautas se enteran de muchos detalles de la vida de los famosos. Lincoln Palomeque, actor de Perfil falso, algunas veces publica en su cuenta de Instagram donde tiene 4,4 millones de seguidores, fotos y videos de su área personal y profesional.

Luego de su separación de Carolina Cruz, el actor cucuteño se ha mantenido al margen de la opinión pública sobre lo referente a su situación sentimental. Aunque se ha rumorado que ya tiene una nueva pareja, por ahora él no ha confirmado ni desmentido esa información.

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron?

El actor y la presentadora de Día a Día llevaban casi 14 años juntos y fruto de su amor tuvieron dos hijos, Matías y Salvador. Sin embargo, como ellos mismos afirmaron, el amor se transformó y en marzo del 2022 anunciaron su separación después de varios meses de rumores.

En una entrevista con Érika de la Vega, Carolina explicó que, mientras luchaban con la enfermedad de su hijo menor a las pocas semanas de nacido, también enfrentaron su separación. “Cuando empezamos a vivir todo lo de Salvador, el papá no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo con él. Muy respetuoso decía: ‘no quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’. Yo como mamá, que somos muy distintas a los papás, decía: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o a taparlo? Mientras vivía todo lo de Salvador, también estaba la separación. Yo creo que por eso no me dio tusa. Estaba tan enfocada en sacar adelante a mi hijo, que no me dio tiempo para pensar en lo otro”, aseguró.

¿Qué tiene Lincoln Palomeque?

Esta semana, Carolina Cruz preocupó a sus seguidores al contar que sus hijos Matías y Salvador han estado enfermos. Ahora, fue Lincoln quien también generó preocupación al publicar un video donde muestra que tiene puesto un catéter.

Afortunadamente, no se trata de algo malo ni de ninguna enfermedad que esté sufriendo el actor, sino que, por el contrario, es un procedimiento clínico que mejora algunos aspectos de su salud: “trabajándole al cuerpito”, escribió.

De acuerdo con lo que han contado varios famosos quienes también se han hecho eso mismo, el procedimiento se llama sueroterapia y consiste en la aplicación intravenosa de sueros específicos que van de acuerdo a las necesidades del paciente, en algunos casos los utilizan para mejorar su aspecto físico y en otros por salud.

Los privilegios de Lincoln Palomeque

El actor ha estado enfocado en compartir tiempo con sus hijos y, por supuesto, en sus proyectos laborales. En sus redes sociales ha compartido varias imágenes mostrando el detrás de cámaras de las producciones que ha estado grabando.

Recientemente, el ex de Carolina Cruz publicó una imagen donde muestra una serie de dulces, galletas y paquetes y junto a ella escribió: “Así me consienten en grabación, pero no puedo”.

De esa manera, Lincoln deja en evidencia los “privilegios” que tienen los actores mientras están en grabaciones; sin embargo, él no puede disfrutarlos del todo, pues está en el gimnasio y se cuida mucho en la alimentación.