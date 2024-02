¿Por qué los entrenadores de ‘La Voz Kids’ repiten ropa? Se conoció la razón

La primera etapa de La Voz Kids llegó a su fin. Los entrenadores Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek ya terminaron de elegir a los integrantes de sus equipos para darle paso a las ‘Batallas’.

En esta parte, los entrenadores cuentan con el apoyo de unos asesores, quienes les ayudarán a tomar decisiones a la hora de elegir a los participantes que avanzan en el programa y a los que, lamentablemente, deben decirle adiós al concurso de canto.

Greeicy estará acompañada de su pareja, el cantante Mike Bahía. Por su parte, el equipo de Cepeda contará con el apoyo de Samo, integrante de la reconocida banda Camila. Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, se unió al equipo de Aleks Syntek.

Razón por la que los entrenadores de ‘La Voz Kids’ usaron la misma ropa

Las ‘Audiciones a ciegas’ duraron 21 capítulos, en los cuales los tres entrenadores usaron la misma ropa. Algunos televidentes y usuarios en redes sociales no pasaron desapercibo ese detalle, de hecho, constantemente preguntaron la razón por la que no se cambiaban. “Casi un mes con la misma ropa, la verdad no se ve como bien, claro que eso es grabado, ¿cual es el problema para no cambiar de indumentaria en medio de una grabación, sabiendo que esas audiciones van en varios días?”, “¿por qué usan la misma ropa?”, “¿no tienen nada más que ponerse?”, “deberían cambiarse de ropa, ya aburren con las mismas prendas”, son algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales.

En la reciente emisión de Día a Día, Franklin Ramos estuvo como invitado. En medio del diálogo con los presentadores, el experto en moda explicó la verdadera razón por la que durante esa primera etapa estuvieron vestidos con las mismas prendas.

“El hecho de que los jurados estén con la misma ropa durante cada capítulo es porque hay una secuencia que hay que respetar en las grabaciones”, dijo inicialmente. Luego aclaró que los entrenadores no usan específicamente la misma prenda, sino que el equipo de producción tiene varias iguales para que las turnen. “Para los que no saben, se lavan las prendas, se hacen entre 5 a 7 prendas exactamente iguales para que haya una continuidad en el programa, si se dañan o pasa algo o se derrame el café y no se pierda esa secuencia”, aclaró.

Para la producción es importante que los entrenadores estén impecables. Durante las ‘Batallas’, ya se podrán ver con variedad de vestuarios.