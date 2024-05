¿Por qué Cintia Cossio no muestra a su hijo en redes? La influenciadora respondió

Cintia Cossio no solo es conocida por ser la hermana del creador de contenido Yeferson Cossio. La joven se ha destacado por su faceta como influenciadora y modelo.

Entre sus videos más vistos en las redes sociales están los de las bromas que se hace junto con su hermano. Actualmente, la paisa cuenta con 7,2 millones de seguidores en Instagram donde publica fotos y videos presumiendo su cuerpo y algunos momentos familiares.

Hijo de Cintia Cossio

Cuando la ahora modelo tenía 18 años, dio a luz a su hijo Thiago, a quien ha mostrado en algunas publicaciones. De acuerdo con lo que contó en una oportunidad en sus redes sociales, al comienzo no fue nada fácil para salir adelante con su pequeño; sin embargo, con el paso del tiempo, pudo obtener mejores condiciones de vida.

“Los primeros cuatro años de vida de Thiago yo no salía, dejé de aceptar trabajar con algunas empresas pues en eso yo vendía postres, yo arreglaba casas. Entonces, ¿Yo qué hacía? yo iba con Thiago a vender los postres, a comprar materiales para los postres o a arreglar las casas”, dijo.

Desde hace un tiempo, la creadora de contenido no publica imágenes del niño, por lo que sus seguidores se han estado preguntando las razones. Esta semana, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, un usuario le escribió: “ya no subes fotos con Thiago”.

Cintia Cossio revela por qué no publica fotos con su hijo Thiago

La creadora de contenido no tuvo reparo en responder, de manera directa y contundente. Por medio de un texto, la joven explicó que, el hecho que no lo muestre, no quiere decir que no comparta con él, ni mucho menos, que el niño esté solo.

“¿Por qué algunas personas me preguntan o me recriminan siempre eso? Oarce, yo nunca he sido de presumir casi a mi hijo, no entiendo de dónde sacan el ‘ya no subes casi cosas con tu hijo’. Es muy poco lo que yo muestro a Thiago por esta red social, y eso no me hace ni mejor ni peor”, se lee al comienzo de la historia que subió.

Enseguida, aclaró que no por eso es una mala mamá y que, además, no tiene la obligación de estar mostrando todo en sus redes sociales: “yo soy madre en la vida real, sé que le doy a mi hijo una vida más que excelente. ¿Por qué tendría yo que estarle reportando a ustedes que sí estoy con Thiago o que comparto con él? Solo sepan que ese niño es feliz, tiene excelente educación, interactúa con todo tipo de animales, siempre está con papá y mamá, es educado, tiene salud y hasta el momento no le hace falta nada.

Finalmente, la creadora de contenido paisa dijo que eso no va a cambiar, por ahora seguirá haciéndolo así, sin importar si la critican o no. “Casi nunca he sido de estar mostrando a mi hijo y así seguirá siendo, pero eso no significa que nunca estoy con él. Si ustedes basan el ‘con quién estoy y con quiénes comparto’ por mis redes sociales, entonces yo mantengo sola porque casi nunca muestro a nadie”.