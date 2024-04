Yeferson Cossio reveló videos de su nueva y enorme casa: “parece un club”

Yeferson Cossio es uno de los generadores de contenido más comentados del país. En su cuenta de Instagram tiene 11 millones de seguidores y allí publica detalles de su vida personal y profesional.

Yeferson Cossio. Fotografía por: Instagram Yeferson Cossio

Cossio ha sido blanco de críticas por las extravagancias que posee, entre ellas, lujosos carros, entre otras propiedades que no han pasado desapercibidas por los internautas.

Así será la nueva casa de Yeferson Cossio

Recientemente, el antioqueño publicó unas historias en su cuenta de Instagram mostrando los avances que lleva de la construcción de su nuevo hogar.

“Vine a darle vuelta a la casa que estoy construyendo, la nueva casa donde voy a vivir. Ahí les muestro por encima”, dijo el creador de contenido. En las imágenes se observa un amplio terreno que contará con un enorme parqueadero, gimnasio que será de 220 metros cuadrados, piscina, sala de juegos, sauna, turco, bar, entre otros espacios importantes para Cossio.

“llevo grabándoles este video desde octubre del 2022 que llevan construyendo. La otra semana me hacen entrega de toda la etapa 1 de la obra y es ahí donde les voy a mostrar video”, escribió junto a los videos.

Algunos internautas lo felicitaron, pero hubo otros que le dejaron fuertes críticas por la exageración: “él tiene que hacer una casa muy grande para que le quepa su ego”, “lo que consiguen a cuenta de uno”, “bien por aquellos que logran lo que han soñado por muchos años. Cero envidia, aplausos infinitos”, “pensé que era un albergue para perros sin hogar”, “chévere, para eso trabaja”, “y quién le pidió que la muestre”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios.

¿Qué operación se hizo Yeferson Cossio?

En octubre del 2023, Yeferson Cossio se sometió a una dolorosa cirugía de alargamiento de piernas para crecer hasta 10 centímetros. Ese procedimiento es catalogado como uno de los más dolorosos.

Antes de la cirugía, el paisa medía 1,77 metros. En el procedimiento, el joven tuvo que someterse a una fractura de los huesos y la inserción de varillas metálicas que van alargando lentamente sus miembros inferiores. “Me hice la cirugía más dolorosa de todo mundo. No, no es un clickbait. He leído y hay muchos estudios, encuestas, y esta está categorizada como la cirugía más dolorosa del mundo..., de hecho, aquí mismo tengo una bombita del dolor”, dijo en una oportunidad en sus redes. La estatura que alcanzará con el tiempo es de 1,80 metros.

En redes ha sido fuertemente criticado: “Papi yo lo que veo es que usted es un acomplejado”, “de tanta plata ya ni saben en qué gastarla... y hacen estás babosadas”, “ese solo es un reflejo del vacío que siente por dentro que ni siquiera el dinero, cirugías o sexo pueden llenar”.