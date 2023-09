Poncho Herrera sobre ir a la gira de RBD: “si me invitan, lo valoraré”

Desde que RBD anunció que se reuniría en el escenario, los fanáticos de la banda no dejaban de preguntarse si podrían ver en la gira de conciertos a Alfonso ‘Poncho’ Herrera. Aunque millones de seguidores de la banda mexicana tomaron con tristeza la decisión del artista de 40 años, quien declinó el ofrecimiento, recientemente tuvieron una buena noticia, pues se habló de la posibilidad de su asistencia a alguno de los conciertos de la gira Soy Rebelde Tour 2023.

En medio de entrevistas concedidas a la prensa en la alfombra roja de los premios Ariel 2023, el protagonista de ¡Qué viva México! respondió a varios cuestionamientos respecto a la gira de conciertos de Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

“Es un éxito rotundo, seguirá siendo un éxito y eso es algo que me da mucho gusto porque es algo que les llena y hace tan feliz a muchas personas, no solo en México, sino en Estados Unidos, Brasil, Sudamérica. Me da mucha felicidad y mucho orgullo poder decir que la están rompiendo, es algo fantástico”, comentó inicialmente ante los periodistas.

En medio de los interrogantes de los comunicadores, uno de ellos le preguntó si asistiría a uno de los conciertos, aunque fuera para ver a sus colegas. Poncho respondió al instante,.”estoy trabajando, pero si me invitan, lo valoraré”, dijo.

¿Por qué Poncho no estuvo en la gira?

En las entrevistas concedidas a los medios de comunicación, aseguró que se encuentra feliz con la vida que tiene ahora y detalló que para sus excompañeros solo tiene pensamientos positivos. “Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahorita y yo siempre les desearé todo el éxito del mundo (...) intuyo que todo lo que ellos están haciendo lo hacen con cariño, con amor, y con ganas de conectar de una manera genuina y única con el público”, insistió.

En enero de este año, Poncho, en una entrevista con Despierta América, reveló sus razones que lo llevaron a rechazar la invitación a la gira. “Voy a estar trabajando, amigos. Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto que va a ser muy exitoso, y yo les deseo todo el éxito del mundo”, sentenció.

“No, de ninguna manera, fue una posibilidad para poder dar a conocer una problemática que existe y es apoyar a personas que están necesitadas, personas que se han desplazado y creo que es una muy buena manera de poder utilizar esa plataforma para concientizar a la gente de un problema muy complejo y que todos podemos ayudar”, concluyó.